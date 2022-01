El estreno de "Marry Me" (Cásate Conmigo), la esperada cinta de este 2022 de Jennifer Lopez está a la vuelta de la esquina y mientras tanto, la neoyorquina adelantó el nuevo soundtrack (sencillo) del filme junto al cantante Maluma; no sin antes haber presumido un elegante outfit de temporada.

Jennifer Lopez ha vuelto a levantar revuelo a través de su cuenta de Instagram, en la que después de sus publicaciones que siguen llamando la atención por su afición a la moda, ha compartido hace unas horas, su segundo soundtrack de "Marry Me".

Vestida de novia con un atuendo blanco fuera de serie -con plumas en las mangas y de corte siena- y un tocado de red en la cabeza, JLo aparece junto a Maluma que luce un traje blanco y negro, con los que podrían tener aparición en la cinta.

El tema se escucha fresco, con mucho ritmo y realmente saca chispas con las voces de Jennifer Lopez y Maluma al unísono. Y es que "Marry Me" es una historia de amor y desamor que está a punto de llegar a las salas de cine que mostrará que una mujer es capaz de hacer lo que sea por salvar su reputación y orgullo y puede empezar una relación sentimental de nuevo, ¡de la nada!

Pues "Marry Me" retrata la vida de una cantante de nombre Katalina Valdez 'Kat' que tras verse derrotada luego de descubrir que su prometido Bastian (Maluma) le pintaba el cuerno con su asistente, horas antes de casarse ante miles de personas que asistieron a su concierto, ella eligió del público a un tipo de nombre Charlie -un maestro de Matemáticas- que ni lo conocía y asistió al concierto por invitación, con el inició una relación amorosa fuera de serie.

Por su parte, la también llamada 'Diva del Bronx', compartió el nuevo tema musical del filme producido de Universal Pictures, producido por Elaine Goldsmith-Thomas, la propia Jennifer López, Benny Medina y Juan Rogers, que se lee:

"#MarryMe single with @Maluma drops Wednesday 2/2. Soundtrack out Friday 2/4!!!!!! Pre-save now #linkinbio @MarryMeMovie" (El sencillo #MarryMe con @Maluma sale el miércoles 2/2. La banda sonora sale el viernes 2/4!!!!!! Pre-guardar ahora #linkinbio @MarryMeMovie).

"Marry Me", está dirigida por Kat Coiro, de la mano de un guión de John Rogers, Tami Sagher y Harper Dill, y la romántica cinta está basada en la novela gráfica del mismo nombre de Bobby Crosby. Se estrenará en las salas de cine de Estados Unidos el próximo 11 de febrero, par empezar a festejar desde antes, el Día de San Valentín.

Por otro lado, fue en un post anterior que la neoyorquina mostró que el glamour y la pasión por la moda, siguen siendo parte de su personalidad, tras lucir un outfit invernal rojinegro a cuadros, ideal para la temporada invernal 2021-2022.

La novia del actor estadounidense Ben Affleck -quien no podría sentirse más orgulloso de tener una pareja que a sus 52 años luce fantástica-, volvió a robar cámara y a demostrar que no hay nadie que le gane en glamour y elegancia. "Plaid girls club" (Club de chicas a cuadros), se lee en la descripción de su publicación entre besos rojos y corazones rojinegros.

Bueno, no solo el suéter bordado con pedrería resaltando el estampado a cuadros ni el pantalón tipo palazzo fueron los que hicieron lucir la belleza de JLo, pues el par de botas del mismo estampado con terminación en punta y un inusual tacón dorado, fueron la cereza del pastel, como el maquillaje natural pero con los labios rojos carmín; pues la también estrella de la música pop, atrapó miradas al por mayor.

