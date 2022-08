Tras llevar el gran premio, Marjorie de Sousa celebra triunfo de Ivonne Montero en LCDLF

Tras ser la estrella asignada para llevar el gran premio a los finalistas de "La Casa de los Famosos", Marjorie de Sousa celebró el triunfo de Ivonne Montero como la ganadora absoluta de esta segunda edición del reality show, pero también mostró que su corazón estaba partido en dos.

Y es que, ahora que se ha sumado de nuevo a las filas de Telemundo para interpretar a una nueva villana en su lista -Cayetana Carrá-, en "El Conde: Amor y Honor", la venezolana de 42 años se ha puesto del lado de las mujeres "luchonas y empoderadas" y que son madres de familia, con toda la responsabilidad a cuestas, tras decidir optar por la soltería.

Por lo que Marjorie de Sousa, luego de ver de cerca a los cuatro finalistas de "La Casa de los Famosos 2" y sentir en vivo y a todo color la vibra que se sentía en la casa con Salvador Zerboni, Nacho Casano, Toni Costa y la única mujer, Ivonne Montero, la villana de telenovelas aplaudió el triunfo de su colega, aunque Zerboni dejó ver su enojo e inconformidad desde el momento que Héctor Sandarti (el conductor del reality show) dijera el nombre de la ganadora.

Marjorie de Sousa no sólo celebró el triunfo absoluto de Ivonne Montero a través de sus historias de su cuenta de Instagram, pues mostró su compañerismo y cariño por otro de los finalistas, quien se llevó el tercer lugar.

Mientras tanto, escribió sobre una imagen reposteada de la cuenta de Telemundo en Instagram: "FELICIDADES MAMÁ LUCHONA, POR TI, POR TU HIJA, SE LO MERECEN Y ME ALEGRA MUCHO. @ivonnemonteroof".

Pero por otro lado, con las emociones a flor de piel y los sentimientos encontrados, la venezolana también hizo un tributo a "su maestro" Toni Costa, ex de la artista puertorriqueña Adamari López, con quien en 2015 figuró como una gran bailarina en el realty show "Mira Quien Baila" de Univisión.

"MI QUERIDO @toni mi corazón estaba dividido... sé lo trabajador que eres, un ser muy noble, buen compañero, profesional, amigo, sobre todo un gran padre... aún seguirán llegando cosas maravillosas para ti, decretado está... Felicidades, tú también eres ganador", se lee la dedicatoria a Toni Costa.

Pues la venezolana no dejó pasar la oportunidad de externar su emoción por este par de famosos ahora que ha terminado la segunda edición de "La Casa de los Famosos" de Telemundo.

