Tras llamarla tóxica, Gustavo Adolfo Infante da la bienvenida a Laura Bozzo a Imagen TV

Tras la salida de Rocío Sánchez Azuara de Imagen Televisión, Laura Bozzo será quien ocupe su lugar en dicho canal para llenar el espacio que tenía mayor rating en la televisora, pero quién iba a decir que el que le daría la bienvenida sería el periodista que en alguna ocasión la llamó “tóxica”.

Hace unos días, la conductora peruana de televisión había informado a sus seguidores que regresaría a la pantalla chica muy pronto con un programa que seguramente llevaría el formato de talk show, el cual le ha dado mucho éxito, y luego de confirmarse el regreso de Rocío Sánchez Azuara a TV Azteca, Laura Bozzo arribó a Imagen TV y fue presentada en el matutino “Sale el sol”.

Y fue ahí donde Gustavo Adolfo Infante le dio la bienvenida a la presentadora peruana a quien llamó “tóxica” hace algún tiempo, algo que los internautas no dejaron pasar por alto e incluso le dijeron hipócrita pues la saludó como si fuera su amiga de toda la vida.

Pero Gustavo Adolfo Infante no fue el único detractor de Laura Bozzo que le tuvo que dar la bienvenida en su llegada a Imagen TV luego de hablar de ella de una manera no muy amigable, pues también Alex Kaffie, quien suele llamarla “Larva de América”, también estuvo presente en ese momento.

Había sido el mismo Alex Kaffie quien en su columna “Sin lisonja” adelantó hace unas semanas que Laura Bozzo y Raquel Bigorra habían presentado propuestas a Imagen Televisión para ocupar el lugar que dejaría vacante Rocío Sánchez Azuara; ahora, se confirmó que los directivos del canal se decidieron por la peruana.

“Pese a todas las adversidades, nos da muchísimo gusto recibir a una estrella de la televisión que se suma a Imagen Televisión, ella es Laura Bozzo”, fueron las palabras que dijo Gustavo Adolfo Infante para presentar a la conductora de TV en “Sale el sol”, para posteriormente recibirla con todos los honores.

Cuando llegó el momento de saludarlo, Laura Bozzo le dijo al periodista: “¡Se nos hizo!”, a lo que él respondió de la misma manera y le dio un abrazo y un beso, como si hubieran sido amigos de toda la vida, olvidándose de todo lo que en ocasiones anteriores había dicho de ella.

Rápidamente, los internautas le recordaron a Gustavo Adolfo Infante unas declaraciones que dio hace algún tiempo en una entrevista con Ana María Alvarado, donde la llama “tóxica” y dice que se regrese a hacer sus programas en Perú o donde quiera, pero no en México.

“No la queremos a Laura Bozzo al aire en la televisión de este país, que se vaya a Perú a hacer sus cosas, o donde quiera, pero en México no la queremos, en Estados Unidos no la quieren, no la dejan ni entrar a Estados Unidos, creo que es una mujer tóxica al aire”, fueron las declaraciones exactas del presentador de televisión tiempo antes de la efusiva bienvenida que le dio a la peruana en Imagen TV.

