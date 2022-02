Tras llamarla perra, Alfredo Adame ataca de nuevo a Andrea Legarreta: " la persona más hipócrita"

Tras haber protagonizado diversas polémicas en las últimas semanas, Alfredo Adame vuelve a estar en el ojo del huracán tras despotricar en contra de su ex compañera de Hoy, Andrea Legarreta al asegurar que es la persona más hipócrita de la televisión.

Fue durante una visita al programa Multimedios que Alfredo Adame realizó una dinámica de preguntas y respuestas de usuarios de Twitter y en donde aseguró que Andrea Legarreta no era la persona que todos creen, pues dejó entrever que es una persona de doble cara.

Cabe mencionar que el villano de las telenovelas no mencionó exactamente el nombre de la conductora, pero dejó entrever que de ella se trataba cuando reveló la inicial del nombre y apellido. "Adame, ¿cuál es la persona más hipócrita que te hayas encontrado en televisión?. Me refiero a alguna persona que se haga la buena onda , pero en privado habla mal de todos", fue la pregunta que le hicieron al presentador de televisión.

A lo que el famoso de 63 años no tardó en responder: "Las iniciales, no voy a decir los nombres porque luego ya van a Derechos Humanos ya la protección de la mujer, es con A y con L", dijo el originario de Guadalajara.Sin embargo, ante la incertidumbre si se trataba o no de Andrea Legarreta, uno de los conductores del programa lo cuestionó y él confirmó al amenazar con irse de programa si decían ese nombre.

"Tú dijiste el nombre y ¿Sabes qué? Ya me voy, y te voy a decir por qué, porque ya invocaste a ese ser del mal", le dijo Alfredo Adame al conductor. Pero no todo quedó ahí, ya que los conductores le preguntaron si algún día olvidaría lo que pasó con Andrea Legarreta y la perdonaría.

"Yo no tengo que perdonar, que se perdone ella misma, solo hay uno que perdona que es el de allá arriba, yo con todo gusto lo que anduvo haciendo, no me pareció y lo hice saber. A mí no me pidas disculpas, a mí nada más dime que no lo vuelves a hacer y se acabó el asunto", dijo de una manera contudente el actor.

Cabe mencionar que no es la primera vez que Alfredo Adame despotrica en contra de Andrea Legarreta, pues basta recordar que cuando ellos eran compañeros en el matutino de Hoy, el actor llamó perra a la también actriz durante una parodía mientras estaban en vivo, situación que molestó bastante a Legarreta.

Años más tarde, en el 2019, Alfredo Adame recordó durante una entrevista que fue lo que exactamente ocurrió ese día que le dijo a Legarreta "quítate perra" y aseguró que todo fue parte de un sketch, pero la actriz lo magnífico, pues realmente era una mala compañera de trabajo.

Sin embargo, no fue todo ya que durante la entrevista Adame aseguró que Andrea Legarreta le era infiel a su esposo, Erik Rubín, con un alto mando de Televisa, situación que en repetidas ocasiones la presentadora del matutino ha desmentido.

