Tras infidelidad de Piqué a Shakira, Juan Osorio dice que se aventaría a producir serie

Tremendo escándalo fue el que se armó hace unas semanas tras ventilarse la infidelidad del futbolista español Gerard Piqué hacia la cantante Shakira, madre de los dos hijos que procrearon juntos. No obstante, la noticia ha causado tanto revuelo, que hasta el productor mexicano de telenovelas y series Juan Osorio, ya ha dicho que le gustaría llevar la historia de la pareja a la pantalla chica.

Juan Osorio fue abordado por la prensa luego de ser invitado a celebrar el programa número 1,500 del programa "República Deportiva" de TUDN que se transmite desde 1999 y que forma parte de la programación de Televisa Univisión.

Y tras salir a colación el tema sobre la terminada historia de amor entre Shakira y Gerard Piqué en la charla con Osorio, él dejó ver abiertamente que le encantaría producir una serie sobre la famosa pareja; así lo dijo:

No sin antes, hacer referencia a que luego de su visita al espacio deportivo, en ese género televisivo también se pueden encontrar famosos que nunca han actuado y los puede llevar a brillar en la pantalla chica.

"¿Sabes qué? Osvaldo [Sánchez] tiene mucha magia y a parte es la audiencia de las telenovelas, ése es nuestro talle, entonces, imagínatelo en una escena de villano... yo me lo imagino (...) ya lo estoy convenciendo... está padre, yo creo que uno siempre tiene que andar con la escena bien puesta".

El vídeo compartido por el periodista Edén Dorantes a través de su canal de YouTube, y a propósito de la historia de Shakira y Piqué, Juan Osorio dijo: "¡Imagínate!, una serie de Piqué y Shakira que, cada uno por su lado y luego se juntan y sus dos bebés [sus dos hijos], y su vida, y luego la separación está fuerte, ¡nombre!... ¡esa me encantaría hacerla!"...

Y entre risas, el productor dijo: "Por eso les dije que no se peleen por 'la lana' y mejor me la den a mí para hacerles su serie... Pero bueno, es parte de eso, yo siento que uno siempre debe tener esa visión para estar siempre generando ideas y sobre todo porque hoy en día se necesitan muchos contenidos".

Por otro lado, dijo que después de las dos temporadas de la serie "El Último Rey: El Hijo del Pueblo", reveló que ya está trabajando en su próxima telenovela de corte familiar, pero que por el momento no puede revelar absolutamente nada.

