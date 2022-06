Tras grosería de Niurka Marcos, Ivonne Montero se las cobra y salva a Osvaldo Ríos

Pese a que muchos aseguraban que Ivonne Montero salvaría a Niurka Marcos, quien fue nominada junto con sus compañeros de La Casa de los Famosos, Daniella Navarro, Lewis Mendoza, Salvador Zerboni y Osvaldo Ríos, no fue así, ya que la protagonista de la telenovela La Loba sorprendió a todos al salvar a Ríos, con quien últimamente ha hecho buena mancuerna dentro del reality de Telemundo.

El pasado jueves ( 16 de junio) se dieron a conocer el nombre de los nominados, situación que molestó demasiado a Niurka Marcos al ser uno de ellos, por lo que Ivonne Montero intentó hablar con ella y darle apoyo, sin embargo, la cubana le hizo tremenda grosería al aventar su mano, situación que pudo influir en la decisión de la actriz al momento de elegir a quién salvaría.

Como era de esperarse la grosería de Niurka Marcos a Ivonne Montero dividió opiniones en las redes sociales, sin embargo, la mayoría de los usuarios aseguran que la próxima en salir de La Casa de los Famosos es la cubana por su actitud prepotente y dominante hacía sus compañeros del cuarto morado.

Por otro lado, los fanáticos de Niurka Marcos defendieron de la postura de Marcos, pues durante una charla entre Ivonne Montero y Natalia Alcocer, la primera le confesó a la segunda que ella la había nominado al igual que a la ex exposa de Juan Osorio. Está situación provocó una ola de reacciones en redes sociales ya que los usuarios aseguraron que no entendían por qué Ivonne había nominado a Niurka y luego la quería consolar, momento en que la vedette le hizo la grosería porque se percató que Montero la había nominado.

Cabe mencionar que ahora las cosas dentro del reality están que arden, ya que después de la grosería que Niurka Marcos le hizo, Ivonne Montero ya formó otro grupo que lo compone Osvaldo Ríos y Toni Costa.

"Nosotros somos la 3ra fuerza, me atrevo a decir que soy parte de ella, Toni es parte de ella, Osvaldo es parte de ella, y quizá por ahí alguien del otro cuarto se puedan unir a esta fuerza, con eso quiere decir que son tres olas que se van a estar encontrando a partir de ahora. Yo voy a empezar a hacer mi juego, tengo pensando ahorita reunir a todos para dar mi punto de vista de lo paso ayer, y de pronto que podamos platicar de esta cuestión se dio ayer de que un sector de la casa y su falta de disposición, eso no esta para nada padre porque esta es una prueba en la que todos estamos participando en las que todos estabamos por un fin en común y a todos se nos debe comunicar las razones reales por las cuales no podemos participar", indicó la actriz.

