Tras ganar demanda a Juan José Origel, Flor Rubio celebra victoria con mini vestido

Tras casi seis años de una batalla legal con Juan José "Pepillo" Origel, Flor Rubio finalmente celebró la victoria. La periodista de espectáculos le ganó la demanda a su colega por los comentarios misóginos que hizo hacía su carrera periodística en el año 2016, razón por la que la conductora no tardó en agradecer en sus redes sociales su triunfo mientras luce un mini vestido rosa.

A través de su cuenta de Instagram que Flor Rubio deslumbró a sus miles de seguidores al aparecer con un espectacular look; un entallado mini vestido rosa y unos tacones de tono café. La periodista acompañó las imágenes con el versículo de la Biblia:

“Confiaré en él y no temeré. El Señor es mi fuerza”. Isaías 12:2.

Como era de esperarse a la periodista le llovieron los piropos pero también le llovieron las felicitaciones por su victoria contra Pepillo Origel. "Que hermosísima te vez ", "Hermosa", "Que hermosa te ves", "Preciosa Flor", "Eres una mujer valiente! Bravo por luchar por tus hijos y por ti! ", "Felicidades!! Ganaste vs el Pepillo. Que los periodistas y personas en general, aprendan a respetar a los demás.", "Felicidades Flor!!! Que bendición poder ponerle punto final a esa situación tan desgastante. Sigue adelante, con la frente en alto", son algunos de los mensajes en la publicación de la conductora.

Cabe mencionar que durante la emisión pasada del programa Venga la Alegría ( miércoles 12 de enero) que Flor Rubio compartió con todo el público del matutino que tras varios años de enfrentarse con Pepillo Origel finalmente la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió una sentencia definitiva a su favor, por lo que su ex compañero de La Oreja tendrá que indemnizarla y disculparse públicamente, así como la ofendió.

“El día de ayer, después de casi 6 años, la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió una sentencia definitiva a mi favor, ya es una sentencia definitiva, agradezco la sensibilidad de los ministros y las ministras de la Suprema Corte que analizaron a profundidad el asunto del abuso, de la discriminación, y de la violencia en contra de la mujer, porque no es una mujer, somos todas las mujeres que somos violentadas en este país”, comenzó diciendo la periodista durante la emisión del programa.

Recordemos que la batalla legal comenzó luego de que se difundiera un video en el que se escucha al presentador hablar de la forma en la que supuestamente Flor Rubio había logrado que su carrera periodística despuntara, asegurando que esto se debió a que se metió con productores y otras personas influyentes.

“Esa es la controversia que llegó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, porque ahí se analizaban los derechos constitucionales, y se analizaba también su derecho a la privacidad; sin embargo, en la decisión final se comprobó que él se encontraba en un evento público en donde estaban diferentes medios de comunicación, armados con sus elementos de trabajo […] y esa conversación la estaba teniendo con un grupo de periodistas, que presumiblemente todo lo que tu dices en un evento público, en donde sean citados los periodistas, todo lo que tú comunicas a periodistas puede ser publicado”, explicó Rubio.

Además subrayó: “Quiero decir que esto no es un triunfo y un fracaso para nadie, creo que esto es un triunfo para las mujeres que son violentadas en este país, entre las que me incluyo. A mi se me ha dicho de todo, se me dijo estúpida, se me dijo prostituta, se dijo que yo no iba a llegar a ningún lado con esta demanda, que estaba perdiendo el tiempo, muchos medios nacionales, televisión y radio, se burlaron de mí, y apoyaron a Juan José Origel por la amistad que sienten y han tenido con él”.

