Desde que ganó la corona de Miss Universo en 1996, Alicia Machado no ha parado y ha explorado su faceta como presentadora de televisión, modelo y actriz, sumando proyectos en diferentes televisoras latinoamericanas, entre ellas, Televisa, donde tiene papeles en varios melodramas.

Sin embargo, tras ganar “La casa de los famosos”, en su primera temporada, la ex reina de belleza ha amarrado un nuevo proyecto con Telemundo que le permitirá regresar a la actuación de lleno, pues desde 2017 no se ha dedicado a este ámbito al 100 por ciento.

Alicia Machado tendrá su primera serie con Telemundo, la cual llevará por nombre “¿Culpable o inocente?” y será un thriller dramático que contará la historia de la desaparición de Adriana Molina, en lo que significará su primer protagónico con la televisora estadounidense.

Lee también: La actriz que iba a ser la protagonista de Gata salvaje antes que Marlene Favela

Su primera gran producción en Telemundo

Aunque no es la primera vez que la venezolana participará con Telemundo en una ficción, esta oportunidad sí representa la primera gran producción que tendrá con esta televisora, y según trascendió, se trata de uno de los acuerdos que logró tras ganar “La casa de los famosos”.

Alicia Machado ya había participado en la serie “Milagros de Navidad”, que produjo Telemundo en 2017, pero sólo en un capítulo unitario, donde interpretó a Juana León, además que suma participaciones en algunos programas de televisión, pero no había estado de lleno en una producción donde será la protagonista.

Lee también: La vez que Alicia Machado le echó los perros a Fernando Colunga en Porque el amor manda

“¿Culpable o inocente?“ es el nombre de la serie que encabezará la ex Miss Universo en su faceta como actriz, volviendo a los foros de grabación después que en 2021 participó en un capítulo de “Esta historia me suena”, pero hay que recordar que desde 2015 no trabaja en una telenovela de lleno.

Aunque todavía no hay fecha del inicio de las grabaciones o del lanzamiento de esta serie, ya se sabe un poco más de la historia que tendrá y se adelantó que se tratará de un thriller dramático centrado en la desaparición de Adriana Molina.

¿De qué va?

Tras la desaparición de Adriana Molina, su esposo César Ferrer se convierte en el principal sospechoso de haberla asesinado, sin embargo, él también busca pistas por su lado para descubrir qué pasó con su pareja, encontrando una verdad que quizá no le va a gustar nada.

Es redes sociales, los internautas reaccionaron al debut de Alicia Machado como protagonista en esta serie de Telemundo y varios de ellos no le auguraron mucho éxito: “Fracaso seguro“, “Alicia Machado, ya queremos ver ‘¿Culpable o inocente?’”, “Lo hará estupendo, ella ha probado que es una buena actriz y que también canta y baila“, “Debut y despedida“, “Pésima actriz y persona“, “Me encanta”.

Síguenos en