Tras final de La Herencia, Mauricio Henao se suma a Perfil Falso de Netflix

Tras su participación como Mateo del Monte en la telenovela "La Herencia, Un Legado de Amor" (2022) que justamente ha llegado a su fin el pasado viernes, el actor colombiano Mauricio Henao, sigue sumando historias a su carrera de actor y su próximo trabajo será en "Perfil Falso", una nueva serie de Netflix.

Pues luego de perder al amor de su vida, con quien tuvo serias dificultades para que se diera cuenta que él era el hombre que la amaba y quería estar con ella por toda la vida (Julieta Millán / Paulina Matos) en "La Herencia, Un Legado de Amor", Mauricio Henao se integra al elenco que esta nueva producción latina del gigante del streaming.

El colombiano de 35 años, compartirá créditos con Carolina Miranda, quien viene de hacer la aun no estrenada serie de Televisa Univisión para ViX+, "La Mujer del Diablo" (2022) y Rodolfo Salas, un actor de origen colombiano que dio vida a Daniel Valencia en "Betty en NY" de Telemundo y al Dr. Arturo Molina en "Médicos, Línea de Vida" (2019-2020) de José Alberto 'El Güero' Castro para la televisora de San Ángel.

Lee también: Carolina Miranda suma un protagónico más con Perfil Falso, nueva serie de Netflix

Lo que vendría a cambiar el rumbo de la historia en cuanto al elenco se refiere, y es que en abril de 2021, se anunciaba que sería la actriz mexicana Renata Notni, quien diera vida al personaje protagónico femenino de la serie colombiana de Netflix.

Pero en las últimas horas se ha anunciado la participación de un nuevo elenco que no se tenía contemplado en aquel abril de 2021, cuando se anunció la serie colombiana. Y además de Carolina Miranda (Camila), Rodolfo Salas (Miguel) y Mauricio Henao, se sabe que se integran al reparto, actores como Manuela González (Ángela) y Lincoln Palomeque (David).

Lee también: Aseguran que Ana Brenda Contreras y Daniel Arenas no se soportan por mal aliento y el olor a sudor

Y el Canal de YouTube, ADJORI, ha revelado otros nombres de actores colombianos que serán parte de "Perfil Falso": Iván Amozurrutia de "La Venganza de las Juanas" (2021), Victor Mallarino de "Libre y Ocupado" (2020), además de Felipe Londoño, Carmenza Gómez, Juliana Gálvis, Nicole Santamarina y el colombiano Mauricio Henao.

Y otro actor que se une al elenco pero que no ha sido revelado en el clip, es Roberto Mateos, quien después de hacer "Si Nos Dejan" (2021) de Televisa Univisión, vuelve a coincidir con el actor colombiano que viene de dar vida a Mateo del Monte en "La Herencia, Un Legado de Amor" luego de que ambos compartieron créditos en "¿Dónde está Elisa?" de Telemundo en 2010.

Así lo dejó ver el periodista Chema Cortés a través de su cuenta de Instagram @noveleandomex: "Roberto Mateos y Mauricio Henao a 12 años de ¿#DóndeEstáElisa? (Telemundo). Este 2022 los actores se reencuentran en nuevo proyecto bajo la producción de @foxtelecolombia. ¿De qué se tratará? @robertomateostv @mauriciohenao_".

"Perfil Falso" es una serie que retrata los peligros a los que están expuestas las personas que confían su identidad y concretan citas por Internet y para llevarla a cabo, se tuvo que hacer un riguroso análisis e investigación de la aplicación Tinder, que sirve para conocer a otras personas que pueden ser otras personas muy diferentes de quien dicen ser.

Aún se desconoce la fecha de estreno, pero lo que sí es un hecho es que "Perfil Falso", estará llegando a la pantalla chica de Netflix en los próximos meses, con esta prometedora historia que aborda un tema muy a doc de la actualidad.

Diana Palacios Periodista

Comunicóloga de profesión, reportera del portal Chispa.TV por convicción. Me considero una apasionada de la escritura y de las letras. Me encanta lo que hago y desde que llegué a esta empresa, he descubierto posibilidades infinitas y he aprendido mucho del menester de los grandes comunicadores. ¡Espero que mi trabajo los deje satisfechos!