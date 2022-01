Tras estreno en Netflix, le llueven críticas a serie de Rebelde: ‘Es un fiasco’

Luego que su lanzamiento causara gran expectativa, a la serie “Rebelde”, de Netflix, no le ha ido tan bien como se esperaba pues los fans no quedaron convencidos con la nueva generación y con las actuaciones de algunos de los actores que conforman el reparto, asegurando que "es un fiasco".

Con bombo y platillo, el pasado 5 de enero la plataforma de streaming más popular del mundo estrenó el esperado reebot basado en la telenovela “Rebelde”, producida de 2004 a 2006 por Pedro Damián para Televisa, que a su vez fue una adaptación de “Rebelde Way”, sin embargo, no cumplió con las expectativas y le llovieron las críticas.

Una parte de los fans de “Rebelde” que esperaban con ansias la serie de Netflix quedaron desencantados tras su estreno y acusaron que la historia no atrapa y que hay algunos actores, como Sergio Mayer Mori, que parecen sobreactuados en la pantalla, además que las comparaciones con la anterior versión están a la orden del día.

Lee también: Juan Osorio producirá bioserie de Vicente Fernández para Televisa

Tras el éxito que significó la adaptación mexicana de esta historia, Netflix apostó por sacar una nueva versión en la que se diera continuidad a la historia pero con una nueva generación de “rebeldes”, integrada por un elenco internacional.

Desde un principio, la producción dejó claro que se inspirarían en la versión de Televisa y no en la argentina “Rebelde Way”, que es la historia original, y es por ello que hay una serie de “guiños” hacía los integrantes de RBD: Mia, Roberta, Miguel, Lupita, Giovanni y Diego.

No obstante, y pese a la gran expectativa, la serie de “Rebelde” no ha sido del agrado de todos y los fans de esta historia se han manifestado en redes sociales de Netflix y cuentas fandom, donde aseguran que no la verán más, pese a que habrá una segunda temporada.

“Acabo de terminar el primer capítulo, alguien que me diga si sigue así de aburrida en el resto, me dio flojera poner el segundo”, “No vale la pena, siempre será el top la original”, “Jajaja, el fiasco que se esperaba”, “¡Tercer capítulo y no me lo veré más! Perdí mi tiempo”, “Sinceramente es muy fome, no me gustan las actuaciones y las escenas son ridículas”, “Si no me dicen que es ‘Rebelde’ pensaría que es una serie tipo ‘Elite’, honestamente se sabía que sería algo similar”, son algunos de los comentarios.

Lee también: Revelan sueldazo de Carmen Muñoz con Televisa, ¿igual que Andrea Legarreta?

Para muchos, la nueva serie de “Rebelde” parece más una copia de “Elite” que un reboot de la telenovela de Televisa, pero una de las cosas que más criticaron fue la actuación de Sergio Mayer Mori, hijo de Bárbara Mori y Sergio Mayer, a quien no notan natural.

Dentro del reparto también figura la actriz Estefanía Villarreal, quien retomó su papel de Celina Ferrer y que ahora es la directora de la Elite Way School, presumiendo su gran amistad con Mia Colucci, la estrella de RBD.

Síguenos en