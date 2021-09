Tras estar nominado al Óscar, Eugenio Derbez posa con Alessandra Rosaldo y lo llaman abuelo

El pasado sábado 25 de septiembre, se llevó a cabo la Academy Museum Gala (Gala del Museo de la Academia) en Los Ángeles California, a la que estuvo invitado el multifacético actor Eugenio Derbez, quien asistió acompañado de su esposa Alessandra Rosaldo; con quien posó y lo llamaron abuelo.

Y es que, dicha invitación a quien interpretara el personaje de Ludovico P. Luce en "La Familia Peluche" de Televisa, se ha perfilado como el orgullo mexicano que está contemplado en la terna de Mejor Actor de Reparto por la película "CODA: Señales del Corazón".

La nominación de Eugenio Derbez se pudo ver en la pre-lista de nominados, compartida por por el crítico Scott Feinberg, en la que se confirma que es uno de los candidatos favoritos para ganarse la presea del Óscar en la gala del próximo 2022.

El actor, comediante y productor mexicano se ha unido a la terna de actores como Jamie Dornan, Ciará Hinds, Jon Bernthal y Kodi Smith-McPhee, entre otros; lo que lo posiciona como uno de los histriones que ha logrado brillar en Hollywood como actor y productor.

El orgullo que le causa ser uno de los mexicanos que figuran en la pre-lista para ganarse una estatuilla en los premios de la Academia, publicó a través de su cuenta de Instagram, una serie de postales y un vídeo en el que externa su emoción junto a su esposa, la cantante Alessandra Rosaldo, cuando estaban a punto de llegar al Academy Museum Gala.

¡Y no es para menos!, pues en dicho recinto, Eugenio Derbez se codearía con actores de la talla de Sandra Bullock o Brad Pitt, por mencionar algunos. No obstante, la pareja fue halagada por algunos de sus fanáticos y famosos de la farándula mexicana.

Aunque por otro lado, también se llevaron las críticas de los seguidores más sinceros, quienes no se callan nada de lo que piensan. Pues tras posar juntos en el jardín de su lujosa mansión en Los Ángeles, California, luciendo sus mejores outfits para la ocasión, fue el propio Eugenio quien definió: "Heading out to the #AcademyMuseumGala" (Saliendo al #GalaDelMuseoDeLaAcademia).

La cantante tapatía Joy del dueto Jesse&Joy expresó: "Pero que chuladas @alexrosaldo @ederbez"; por su parte, la comediante Liliana Arriaga 'La Chupitos' sólo puso una carita con ojos de corazón. La periodista estadounidense Luz María Doria, expresó: "¡Lindos!", mientras que Aislinn Derbez -hija de Eugenio- y el actor Ricardo Franco, también enviaron sus buenas vibras a través de emojis, al igual que Luz Ramos de "Imperio de Mentiras" (2020-2021).

Pero gracias al vestuario de Eugenio, hubo alguien que dijo: "Eugenio con ese porte y ya aparece Alejandro Fernández", también lo llamaron: "El abuelo de Ludovico?"; por otro lado, recordaron a un icónico personaje del cine estadounidense: "Soy yo o enserio se parece cuando hizo el Grinch". Incluso, arremetieron contra el comediante porque se le olvidaron sus orígenes: "Ahora resulta que ya no habla español".

Incluso, no fue el único que se llevó las críticas de los haters, pues la ex "Sentidos Opuestos" también se llevó su parte: "Esta chica se que le gusta muy natural el maquillaje pro debería cuando menos resaltar el labial como que se ve muy apagada".

Aunque las críticas no impidieron que la pareja tuviera una tarde-noche esplendorosa en el evento del año de la Academia.

