Tras eliminación de Juan Vidal, quieren fuera a Laura Bozzo tras groserías a Salvador Zerboni

Tras recibir sólo el 8% de los votos, el actor dominicano, Juan Vidal, se convirtió en el décimo eliminado de La Casa de los Famosos, situación que provocó felicidad en el público televidente, quienes ahora aseguran que van por Laura Bozzo, pues ya están hartos de su comportamiento hacía sus compañeros, especialmente con Salvador Zerboni con quien se ha mostrado más grosera.

Fue este lunes (18 julio) que Juan Vidal tuvo que abandonar el reality de Telemundo después de haber permanecido 70 días encerrado. El dominicano fue expulsado por falta del apoyo del público al enfrentarse a sus compañeros Laura Bozzo, Salvador Zerboni y Natalia Alcocer. Cabe señalar que la primera en dejar la sala de la eliminación fue Natalia Alcocer.

Posteriormente siguió Laura Bozzo, quedando Juan Vidal y Salvador Zerboni, siendo el primero el que tuvo que decir adiós a la competencia después de haber sido salvado en cuatro ocasiones por parte de algunos de sus compañeros y unas semanas del gran final.

Lee también: El sofisticado traje de baño en tonos pastel que demuestra que Mariana Botas bajó de peso

Previo a la elimincación, los nominados (Juan Vidal, Salvador Zerboni, Laura Bozzo y Natalia Alcocer) tuvieron su típica cena de gala, en donde la presentadora peruana y Salvador Zerboni tuvieron un desagradable encuentro, pues el villano de telenovelas explotó y aseguró que ya estaba harto de los desplantes y gritos de la Señorita Laura, por lo que aseguró que marcaría una línea, pese a que prometió protegerla.

"Ya llevó dos meses aguantandola y lo hice por el cariño, esto es lo que tenemos todos los días, como ya no soy el líder ya no la puedo salvar", se escucha decir a Salvador Zerboni, mientras que Laura Bozzo insulta al actor. Cabe mencionar que ante está pelea, muchos de los fanáticos de Laura Bozzo le dieron la espalda y aunque aseguraron que era su favorita su comportamiento deja mucho que desear por lo que ahora ya no la quieren en la final.

"Fuera Laura, fueraaaaa", " Que se vaya Laura por favor", "Fuera laura", "Fuera esa señora Laura GROSERA","La verdad que Laura Bozzo ya es hora que la saquen para que se cuenta lo bulgar que actuo", "Laura y Daniela ya se pasoron, asi que con la pena pero que las saquen, por groseras y problematicas. Zerboni a la final", "Ya saquen a laura hasta cuando. Que tóxica insoportable", son algunos de los comentarios en contra de Laura Bozzo.

Lee también: Bata de seda traiciona a María Chacón y engatusa con su belleza desde su rinconcito

Cabe mencionar que la segunda temporada de La Casa de los Famosos está a punto de culminar, quedan dos semanas, las cuales serán decisivas para saber quién se coronará como el ganador absoluto del reality de Telemundo.

Síguenos en