Tras el éxito de la canción Patria y Vida se realizará un documental

Luego de ser pensado y escrito para liberar al pueblo cubano y haber ganado dos nominaciones al Latin Grammy, el tema "Patria y Vida" que se ha convertido en un himno para la nación, será objeto de un documental, según anunció el cantante Yotuel Romero y su esposa la también intérprete Beatriz Luengo, luego de haberse asociado con una productora para realizar el largometraje documental, el cual llevará el mismo nombre de este tema que ha traspasado las fronteras de Cuba.

De acuerdo con un comunicado difundido este martes, el documental explorará cómo el tema, que en la reciente edición de los premios Latin Grammy se llevó el galardón a Canción del Año, "desató un movimiento que el Gobierno cubano ha intentado suprimir", y ejemplifica cómo "la música ha sido un catalizador para el cambio a lo largo de la historia moderna".

"Cuando vemos el impacto que ha tenido nuestra canción en el pueblo cubano y en todo el mundo, nos sentimos privilegiados de poder usar nuestra plataforma para contar la historia de Cuba y darle voz a una comunidad que está oprimida con tanta frecuencia", señalaron en un comunicado Luengo y Romero, que fueron algunos de los compositores del tema.

Lee también: "Patria y Vida" llega a los Latin Grammy para que el "se acabó" empiece

La canción, que da la vuelta al eslogan de la revolución cubana "Patria o Muerte", se ha convertido en el himno de quienes reclaman cambios en Cuba y ha acompañado las protestas surgidas este año en la isla, fuertemente reprimidas por las autoridades cubanas.

Producida por Asiel Babastro, "Patria y Vida" es interpretada por Yotuel Romero, Descember Bueno, Alexander Delgado y Randy Malcom, que forman Gente de Zona, y los raperos "El Funky" y "El Osorbo", este ultimo preso en una cárcel en Cuba desde mayo pasado.

Lee también: Ofrecen los dos Latin Grammy de Patria y Vida a la Virgen de la Caridad

El pasado 18 de noviembre en Las Vegas (EE.UU.) recibió también el premio a Canción Urbana de 2021 y al subir al escenario de los Latin Grammy sus intérpretes dijeron que es un premio al pueblo cubano y su lucha por la libertad.

"Estamos particularmente emocionados de unirnos a Bea y Yotuel para producir un documental sobre el enorme poder de su canción para incitar al activismo y protestar contra las terribles condiciones de vida y las políticas restrictivas de Cuba y el Gobierno responsable de estas", dijo en un comunicado Daniel Eilemberg, presidente de contenido de Exile Content Studio, productora del documental.

Este anuncio se da luego de que el pasado domingo Yotuel Romero y Beatriz Luengo ofrecieran los dos Latin Grammy ganados a la virgen de la Caridad del Cobre, en la ermita dedicada a la patrona de Cuba en Miami (EE.UU.).

Según puede verse en los videos grabados por los fieles, el cantante y su esposa, vestidos totalmente de blanco y acompañados de su hija, pusieron las dos pequeñas esculturas en forma de gramófono que representan los premios Latin Grammy sobre una mesita situada junto al altar que estaba adornado con la bandera de Cuba.

Tras ello, los fieles, que coreaban las palabras patria y vida, y los sacerdotes que oficiaron la misa arrancaron en aplausos. EFE

Con información de EEUU CINE / Agencia Miami, Florida (EE.UU.) / Fotografía Instagram Gente de Zona

Diana Palacios Periodista

Comunicóloga de profesión, reportera del portal Chispa.TV por convicción. Me considero una apasionada de la escritura y de las letras. Me encanta lo que hago y desde que llegué a esta empresa, he descubierto posibilidades infinitas y he aprendido mucho del menester de los grandes comunicadores. ¡Espero que mi trabajo los deje satisfechos!