Tras dos protagónicos seguidos, Matías Novoa está en el mejor momento de su carrera

Tras figurar en tres telenovelas al hilo en México desde hace un año, el actor Matías Novoa se encuentra en su mejor momento profesional, pues tras el éxito de "La Herencia, Un Legado de Amor" (2022) en la que dio vida a Juan de Monte, el chileno no sólo tiene seguro un nuevo personaje protagónico en "Cabo", sino que además sigue haciendo mancuerna con Michelle Renaud en la cinta mexicana "Doblemente Embarazada" cuya primera entrega fue en 2019, por lo que compartió que se encuentra en el mejor momento de su carrera.

Abordado por Televisa Espectáculos en los pasillos de la televisora de San Ángel, el chileno de 42 años dijo estar muy contento y más que conectado con el púbico con quien se sigue reencontrando y que no deja de brindarle su apoyo; además que México se ha convertido en su segunda tierra:

"Estoy súper contento, contento también con de público de aquí de México, porque al final ésta es mi segunda tierra, entonces estoy muy agradecido de haberme reencontrado con todos ustedes y ahora a volverme a encontrar porque ahora estamos grabando esta gran novela ['Cabo'] que se va a estrenar a fines de octubre".

Un chileno que llegó para quedarse

Y en cuanto al melodrama que está siendo producido por José Alberto 'El Güero' Castro para la cadena TelevisaUnivisión, también contó: "Estamos viajando mucho a Los Cabos porque casi todo es allá; les va a encantar, tiene unas locaciones maravillosas, acabamos de regresar de dos semanas que estuvimos allá grabando en unas locaciones hermosas, donde van a disfrutar mucho de esta historia de amor".

Matías Novoa terminó por despedirse de una vez por todas de Juan del Monte, personaje que hizo en a producción de Juan Osorio y Roy Rojas este 2022, por lo que le propuso al hermano de Verónica Castro cambiar de look por una importante razón y fue aprobado por el creativo de Televisa.

Nuevo look, una propuesta a 'El Güero'

"Completamente diferente, le pedí a 'El Güero', le tengo una propuesta de look para que no sea igual que el otro, porque los papeles no son parecidos pero se dedican casi a lo mismo los dos son empresarios (...); obviamente el vestuario es completamente diferente, colores mucho más fuertes de playa".

Así mismo, el actor de "Vencer el Pasado" (2021), dijo: "Me encanta cambiar de look porque así siento que estoy interpretando otro papel completamente diferente". Entre tanto, "Cabo", título tentativo de la nueva versión de "Tú o Nadie" (1985), "Acapulco, Cuerpo y Alma" (1995) o "Sortilegio" (2009), estará llena sorpresas, y al respecto, Matías Novoa dijo:

"Esta es una historia maravillosa y lo que nos queda a nosotros es interpretarla, ¿no?, y de tratar de hacer algo diferente a lo que se ha hecho anteriormente. Es muy fácil para nosotros porque está escrita de otra manera, actualizada, entonces para nosotros es mucho más fácil interpretarla".

El actor que viene de hacer series como "Madre Sólo Hay Dos" (2021), "¿Quién Mató a Sara?" (2021-2022) de Netflix y otras producciones en Estados Unidos, asegura que estaba ansioso de trabajar en Televisa, empresa que lo ha tratado de maravilla y en la que ha aprovechado cada segundo de oportunidades de trabajo, pues el chileno asegura que cuando uno pide las cosas de corazón, los deseos se cumplen.

Un gran reencuentro

Por último, el histrión hizo hincapié de que "Cabo" significa para él uno de los reencuentros más importantes de su carrera, pues en 2011 protagonizó junto a Bárbara de Regil, la telenovela "Bajo el Alma" en México de TV Azteca.

Pues el histrión dijo que en once años sólo se había topado con Bárbara de Regil una vez en 2008, y al principio fue raro para él, pero ahora considera esa coincidencia como una reconexión con la actriz de la serie "Rosario Tijeras".

