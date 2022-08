Tras darle protagónico, Altair Jarabo agradece a Telemundo sueño que no pudo cumplir en Televisa

Su personaje de Carlota, en la telenovela “Corazón guerrero”, podría ser el último como villana para Altair Jarabo, quien acaba de dar el salto a Telemundo tras una vida de antagónicos en Televisa y lo hace por la puerta grande, obteniendo el primer protagónico de su carrera como actriz.

La actriz mexicana no dudó en agradecer a Telemundo la oportunidad de lograr un sueño que no pudo cumplir en Televisa, donde durante más de 15 años se convirtió en una de las preferidas para encarnar siempre a la mala de la historia, haciéndolo tan bien que no se le dio la chance de intentarlo con un rol principal.

En un comunicado enviado por Telemundo tras darle el protagónico de “Juego de mentiras” a Altair Jarabo, la histrionisa se mostró feliz por este nuevo reto en su carrera y celebró que por primera vez no será una villana y llevará sobre sí el peso de una historia.

Celebra ya no ser la mala del cuento

En una entrevista que la villana de “Llena de amor” brindó a People en Español para su cuenta de Instagram se mostró muy emocionada por la oportunidad que se presenta con Telemundo y, al lado de Arap Bethke, adelantó que no su personaje no era una villana.

“Estoy feliz con esta invitación a colaborar en Telemundo, yo venía con muchísimas ganas de trabajar aquí desde hace tiempo… Lo que les puedo decir es que no voy a ser villana, una noticia que me da mucho gusto compartir, es un reto definitivamente, un personaje muy bonito, yo interpreto a Camila”, mencionó.

Altair Jarabo no tuvo reparos en admitir que con su llegada a Telemundo ha cumplido uno de sus grandes sueños, que no pudo lograr en todos sus años en Televisa, donde quedó encasillada como la villana de telenovelas, pero ahora está lista para darle un giro a su carrera.

“Todo el equipo estamos ya puliendo esta joya que va a inspirar las emociones más lindas y memorables de nuestro público. ¡Gracias Telemundo! Para mí es un sueño hecho realidad”, afirmó en un comunicado enviado por la televisora estadounidense a los medios de comunicación.

¿De qué va “Juego de mentiras”?

En esta serie original de Telemundo, Altair Jarabo encarnará a Camila y hará pareja con Arap Bethke, quien a su vez dará vida a César Ferrer, un hombre trabajador que parece que ha alcanzado su sueño de formar una familia y ser feliz, pero la repentina desaparición de su esposa Adriana (María Elisa Camargo) le mueve su mundo.

Es ahí cuando César Ferrer es considerado sospechoso y ello lo obliga a intentar de todo para investigar qué es lo que realmente pasó y evitar que le quiten a su pequeña, además de que descubre que su esposa llevaba una doble vida.

