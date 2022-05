Tras dar claquetazo inicial de cinta, Itatí Cantoral acepta apenada cuando se burló de Lucía Méndez

El pasado jueves 26 de mayo, la actriz Itatí Cantoral celebró junto a sus colegas Patricia Manterola, Alicia Machado y Lucía Méndez, el claquetazo inicial del rodaje de su nueva cinta "Killers Babes" (Chicas Asesinas), que promete ser todo un éxito en las salas de cine con un slogan en formato hash tag #launionhacelafuerza. No obstante, tras ser cuestionada por la prensa, la hija del finado cantante Roberto Cantoral, aceptó apenada cuando se burló de la mencionada diva, hace muchos años.

Y luego de que quedara para la posteridad el inicio de esta nueva cinta ante la prensa, la misma le pidió a Itatí Cantoral que cantara el famoso tema de "La Guadalupana" por el que se hiciera viral en redes sociales, debido a la gracia que causaba su voz ronca, pero la actriz dijo que en esta ocasión con quien le gustaría cantar, sería con Lucía Méndez, pues es un honor para escuchar a quien ganara el Grammy Latino el fin de semana pasado, como lo hiciera su padre que en paz descanse.

La también actriz de la puesta en escena "Sola en la Oscuridad" (2022), contó que la cinta "Killers Babes" retratará la historia de cuatro mujeres con aires de diva y la diva mayor, es por supuesto, Lucía Méndez; pero lejos de estar en competencia, todas se unen para ayudarse y apoyarse; y con ese mismo lineamiento, hacen el proyecto, ayudándose y apoyándose unas a las otras en todo momento, según contó, por lo que la competencia entre mujeres queda fuera totalmente de sus vidas.

"Killers Babes", la película

Itatí Cantoral contó a la prensa, en el vídeo compartido por el periodista independiente Edén Dorantes, que producción que está a cargo de Corazón Films, "Se basa en 'No a la competencia femenina', el feminismo y cualquier movimiento en el que quieras unir, no puedes competir, porque ahora sí que 'unidos jamás será vencidos'. Entonces cuando tú quieres atacarle a alguien y ganarle, tienes que buscar la desunión".

"Esta historia, es de tres divas; la diva mayor, obviamente es Lucía Méndez, y estas tres divas que quieren ser la diva mayor, le preguntan cómo hacerlo y al final, es un historia de cuatro amigas, grandes amigas que se unen y por esas unión logran sus objetivos", reveló Cantoral.

Y remarcó: "Esta historia habla de que, unidas somos más fuertes, que para empoderarnos [entre nosotras] tenemos que unirnos". Por otro lado, la recordada Soraya Montenegro de "María la del Barrio" (1995) de Televisa, dijo que es la película más divertida que ha hecho en su carrera y que además, tiene la fortuna de producir por primera vez un largometraje junto a Chris Kuhl.

Todo ha quedado olvidado

Y en dicha conferencia de prensa, Itatí Cantoral acepta apenada cuando se burló de Lucía Méndez, con quien ha dicho, que se siente muy orgullosa de trabajar, pues la considera una diva. Pero ante el cuestionamiento de la prensa, la también cantante recordó:

"A mí me tomaron un vídeo muy desagradable en una fiesta privada con amigos, en la que dije muchas tonterías y obviamente pues me 'agarraron' en uno de los muy malos chistes que hice sobre Lucía Méndez y lo publicaron fue verdaderamente para mí muy vergonzoso porque ni siquiera lo había dicho de manera certera ni había sido algo que pensaba; y bueno, en ese momento, tuve la fortuna de tener los teléfonos a la mano tanto de Lucía Méndez como de Yuri y les hablé yo, ¡qué pena!... Les tuve que decir la verdad que pasó hace mucho tiempo y las dos fueron muy buenas conmigo porque se dieron cuenta de la verdad, y bueno, fue muy desagradable".

También reconoció: "Hoy por hoy está penado, gracias a Dios [por la ley Olimpia]" y agregó: "Yo pensaba que existía solamente para las relaciones sexuales", mientras un reportero le explicaba que era para en casos de que se violara toda privacidad.

Por otro lado, Itatí Cantoral agradeció que el penoso asunto no hubiera pasado a mayores: "Dios es tan bueno que no me rompió mi relación con estas dos personalidades tan importantes ni con su público, porque en ese momento yo estaba empezando proyecto en una empresa nueva en México y lo lanzaron justamente cuando se iba a estrenar la novela y la verdad era para que México entero me dejara de ver porque no puedes hablar de Lucía Méndez o imagínate, de Yuri, con rodo lo que nos han dado".

"Estuvo en riesgo mi carrera y bueno, todo. La verdad es que la pasé muy mal. Pero bueno, volviendo a este tema, ¡Lucía Méndez se quedó en mi casa a dormir!". Así mismo dejó ve su emoción por despertar al lado de un diva, pues dijo que no cualquiera tiene esa fortuna de dormir, como amigas, al lado de la actriz.

Por último, dijo que Lucía Méndez es una mujer tan cándida y tan graciosa, y la halagó tanto, que dijo que cuando están grabando no para de reír, pues agregó que la protagonista de "El Extraño Retorno de Diana Salazar" (1988) es muy elocuente y buenísima persona, una gran cantante; así mismo dijo que espera que el público se divierta con la cinta, cuyos personajes son muy distintos pero encantadores, en el vídeo compartido por la también periodista independiente Berenice Ortiz.

