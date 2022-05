Tras coqueteo con Juan Vidal, Niurka Marcos se besa en la boca con Ivonne Montero

Son muchos los momentos polémicos que ha protagonizado Niurka Marcos en La Casa de los Famosos, desde sus acaloradas peleas con Laura Bozzo hasta sus cachondeos con el actor dominicano, Juan Vidal, con quien recientemente durmió en la misma cama. Pero hace unas horas la bailarina dejó con el ojo cuadrado luego de besar en la boca a Ivonne Montero.

Y aunque de Niurka Marcos ya no se sabe qué esperar, hace unas horas la ex esposa del productor Juan Osorio sorprendió a su público luego de poner a prueba la amistad sincera que Ivonne Montero le ha demostrado en La Casa de Los Famosos. Durante una charla con Rafael Nieves, el actor habló de su relación con Julia Gama, por lo que la bailarina lo cuestionó si ya se habían dado besos, aunque sea de piquito, por lo que el actor respondió que no.

Ante esto, la actriz de La Fea Más Bella de Televisa expresó sus dudas sobre si el romance es verdadero o ficticio por lo que le aconsejó que se besaran, ya que de lo contrario podrían dar una mala imagen al público, especialmente ella. “La gente va a pensar que es plan con maña. No quiero mal influenciar, pero aquí un besito es... no va a salir embarazada”, dijo Marcos.

Lee también: Sin maquillaje, Erika Buenfil no es lo que parece y le llueven los comentarios

Posteriormente la artista cubana sugirió compartir besos entre ellos sin temor a las cámaras, pues aseguró que es algo natural por lo que le pidió a Ivonne Montero que le diera un beso en la boca, aunque sea de piquito, a lo que la actriz aceptó con gusto y le dio tremendo beso a la cubana.

En la charla también se encontraba Nacho Casano, quien insitió en que Ivonne Montero besara a Lewis. Y aunque en un principio se negó, la actriz terminó dándole un beso a Lewis. Cabe mencionar que previo a este acalorado beso entre Ivonne Montero y Niurka Marcos, las famosas ya habían protagonizado otros escándalos dentro de La Casa de Los Famsos.

Por un lado, Ivonne Montero confrontó al actor Eduardo Rodríguez por haber negado el romance que ellos tuvieron hace años, cuando él tenía novia. La protagonista de la telenovela La Loba no sólo le reclamó al galán de telenovelas haber ocultado su relación, si no que la expuso en el reality como una mujer fácil, que le gustaba tener a varios hombres.

Lee también: África Zavala conquista con foto de espaldas en blanco y negro

“¿De pronto siento que tu crees que yo no valgo o que me acuesto con todo el mundo? ¿No? Todo el tiempo me preguntas, de Potro me dijiste: ‘¿Ya te lo diste?’ o sea a lo mejor en broma, mi amor, pero eso quiere decir que no me conoces”, dijo Ivonne.

Y por otro lado, Niurka Marcos, quien en estás últimas horas ha elevado la temperatura en La Casa de los Famosos al mostrarse muy coqueta con el actor dominicano Juan Vidal, con quien hasta ya se dio un beso y han dormido juntos, razón por la que se cree que ya se está cocinando un romance entre ellos.

Síguenos en