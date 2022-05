Tras confirmarse como conductora de Netas Divinas, Galilea Montijo presume su nueva etapa con fotos

Tras su reciente presentación como la quinta nueva conductora del programa de revista "Netas Divinas" de Unicable, la carismática conductora Galilea Montijo presumió su nueva etapa con algunas fotos que han dejado a más de uno sin habla, pues la tapatía de 48 años hizo alucinar a sus seguidores en redes sociales.

Fue a través de una sesión fotográfica que el mismo show de "Netas Divinas" compartió a través de cuenta de Instagram, que Galilea Montijo lució fascinante, feliz y convencida de querer pertenecer al equipo comandado por la periodista Paola Rojas, la actriz y comediante Consuelo Duval, la cantante y ex integrante de Kabah Daniela Magún y la actriz, conductora y recién estrenada mamá Natalia Téllez.

En el clip compartido por el programa de Unicable, se puede ver una Galilea Montijo renovada y feliz por iniciar esta nueva etapa de su vida, en la que le han dicho que podrá hablar de todo lo que quiera y sin tapujos, no como en "Hoy" programa de Televisa de donde es conductora desde hace más de una década.

Lee también: Manelyk deja en ridículo a Galilea Montijo tras hacer el paso de Anitta en Las Estrellas Bailan en Hoy

Y es que "Netas Divinas" tiene la particularidad de abordar temas que todavía, en pleno siglo XXI (21) y en 2022, parecen ser tabúes y que a la sociedad todavía les parece monstruoso abordar y/o aceptar. Incluso, las netas de las que más se hablan en el show, son las diversas y múltiples situaciones que se presentan a lo largo de la vida de una mujer.

Por lo que en el camino, cada una de las conductoras actuales y las que han estado antes, han hablado de sus propias experiencias de vida como mujeres que son, dependiendo del tema que se aborde en el programa.

Lee también: ¿Deja Hoy?, Galilea Montijo es la nueva conductora de Netas Divinas

"¿Qué secretos nos revelará @galileamontijo como Neta? Descúbrelo en la nueva temporada de #NetasDivinas, a partir del próximo miércoles 9:30 p.m. MEX por @canalunicable", se lee en la descripción de la publicación del pasado viernes 7 de mayo del programa.

Y es que, seguramente, la tapatía tendrá muchísimas experiencias qué contar de su vida en esta nueva etapa de su carrera como una de las conductoras más carismáticas y catalogadas como controvertidas por ciertos temas que han marcado su vida pero también por la innegable belleza y cuerpazo que la también modelo posee.

Curiosamente, y tal vez debido a los problemas "del narco" en los que se ha visto envuelta en los últimos meses Galilea Montijo, han sido limitados los comentarios de la publicación. Lo que sí se puede ver, es el número de likes ('me gusta') que ha ganado la publicación, entre estos, el del entrañable cantante español Tino del grupo de niños de los 80's, Parchis y 3.879 usuarios más.

Será a partir del próximo miércoles 11 de mayo que Galilea Montijo, empiece a combinar la conducción de su compañera y amiga Andrea Legarreta en "Hoy" y con el cuarteto de las conductoras antes mencionadas en "Netas Divinas" a través de la señal de Unicable a las 9:30 pm, hora del centro de México.

Diana Palacios Periodista

Comunicóloga de profesión, reportera del portal Chispa.TV por convicción. Me considero una apasionada de la escritura y de las letras. Me encanta lo que hago y desde que llegué a esta empresa, he descubierto posibilidades infinitas y he aprendido mucho del menester de los grandes comunicadores. ¡Espero que mi trabajo los deje satisfechos!