Tras celebrar 100 programas de Una Familia de Diez, Mariana Botas traiciona a Televisa

El pasado domingo, Una Familia de Diez estuvo de manteles largos al celebrar el programa número 100, sin embargo, hace unas horas Mariana Botas, actriz que encarna el personaje de Martina en dicho programa sorprendió al confirmar que se va de Televisa a Tv Azteca.

Pese a que Mariana Botas sigue promocionando Una Familia de Diez en sus redes sociales e incluso el domingo celebrar los 100 programas, fue durante una entrevista que la actriz de 31 años compartió que se une a las filas de Tv Azteca para formar parte del reality Todos a bailar.

Mariana Botas contó a través de sus redes sociales que está muy emocionada por está nueva oportunidad y que será la primera vez que forme parte de un reality en el cual estará como capitana de su equipo llamado “Los Apasionados Rojas”.

“Es una realidad que voy a estar en este reality de “Todos a bailar”. Estoy muy emocionada, es la primera vez en mi vida que voy a hacer un reality y es un reality bien bonito porque voy a estar con “Los Apasionados Rojas”, que es una familia adorable”, mencionó la actriz.

Por otro lado, la famosa señaló que Todos a bailar se transmitirá todos los sábados por Azteca Uno a las 20:00 horas. “Vamos a estar bailando para ustedes. Vamos a necesitar mucho de su apoyo para que puedan ayudarme a cumplir el sueño de Los Rojas y la verdad es que estoy muy emocionada”, ya empieza este sábado. Entonces, bueno, esperen muchas sorpresas”, dijo Botas.

La actriz de 31 años también aseguró que los ensayos ya empezaron, razón por la que tuvo que cambiar su look. “Ya empezaron los ensayos. Estoy toda adolorida. Cambié mi look y espero contar con el apoyo de todos ustedes en este nuevo proyecto que me emociona mucho y que sé que les va a divertir un buen”, concluyó Mariana Botas.

Cabe mencionar que el programa será conducido por Ingrid Coronado y durará tres horas y cada sábado habrá sorpresas, pues no todos los participantes de cada equipo bailararán el mismo día. Los participantes serán evaluados por tres jueces. Otros de los famosos que serán parte de esté reality Luis Fernando Peña, Nattalia Juárez, Ernesto Cazares, Dennis Arana, Gary Centeno, Natalia Alconcer y Patricia Gallo.

