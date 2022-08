Tras caer con Daniella, Salvador Zerboni se lleva entre las patas a Nacho: "Es el premio de consolación"

Pese a que Salvador Zerboni celebró por lo alto no haber caído en lo que él llamó "tentación andante" a Daniella Navarro, recientemente el villano de telenovelas dio mucho de qué hablar, pues si bien, se resistió a los encantos de la modelo venezolana, ahora que Nacho Casado cayó en sus brazos, el actor aseguró que su compañero sólo es el premio de consolación.

Durante una semana, Daniella Navarro y Salvador Zerboni tuvieron la oportunidad de disfrutar la suite del líder, en donde la actriz venezolana se le insinuó en repetidas ocasiones al actor que ha destaco en Televisa. Pero pese a que, Zerboni venció los demonios de la lujuría y se comportó como todo un caballero y dijo que no los encantos de su compañera, todo parece indicar que el famoso lamenta no haber apagado el fuego de la actriz e incluso se llevó 'entre las patas a Nacho Casano", quien aseguró que sólo era el premio de consolación.

"Por qué cuando los hombres nos queremos portar bien, nos empiezan a coquetear una y luego la otra. A ella no les gustaría que les coquetearan a sus novios", expresó Zerboni previo a decir que Nacho Casano era el premio de cosolación de Daniella Navarro, luego de que él la hubiera bateado en repetidas ocasiones.

"En esta casa me voy a volver loco, me vendría bien una película para adultos, así de, nadie nos está viendo,que me están seduciendo, incitando al pecado, invitando a la tentación. Hace dos días una, hoy la otra, ¿no estoy tan guapo vea?, será que llevamos muchos días aquí, yo creo", contunúo el actor.

Por una parte Salvador Zerboni lamentó traer ´puesto´el cinturón de castidad, pues de ser otro desconoce que estuviera pasando si no hubiera respetado a sus amigas. (Ivonne Montero y Daniella Navarro). "Que chistoso, y yo con el pinche cinturón de castidad y fuerza de voluntad, luchando con los demonios de la lujuría, hay Zerboni. Ta muy cagado esto", dijo entre risas el famosa.

Pero antes de asegurar que dormiría con Laura Bozzo, el actor de La reina del sur, Los héroes del norte y Parientes a la fuerza, lamentó que Nacho Casano fuera el premio de consolación de Daniella Navarro.

"Me voy a dormir con mi Lau mejor, antes de que me sigan tentando. Ya vieran lo que le pasó a la otra, si supiera Nacho que es el premio de consolación, hay amigo, brindo por ti, que te aproveche, pero para que vean, no todos los hombres somos iguales, definitivamente habemos otros con fuerza de voluntad más que otros, lo digo con respeto, mejor me voy a dormir antes de que me siga tentando la otra", dijo.

Cabe mencionar que las declaraciones de Salvador Zerboni fueron antes de que Laura Bozzo y Daniella Navarro abandonaran La Casa de los Famosos, sin embargo, el video se viralizó hace unas horas.

