Tras burlas, Laura Bozzo llora al recordar que le pidió a Dios que le cambiara la cara

Tras la polémica que generó la eliminación de Niurka Marcos de La Casa de los Famosos, el reality sigue dando de qué hablar, pues ahora los participantes abrieron su corazón durante un espacio del programa de Telemundo, llamado ‘La Curva de la vida’, en donde confesaron algunos aspectos que marcaron su vida de manera positiva y negativa y Laura Bozzo conmovió al recordar que le pidió a Dios que le cambiara la cara.

"Esta curva Laura nos vas a permitir conocer aquellos aspectos que marcaron tu vida de manera importante, tanto los positivos como los negativos, así que te invito por favor a que nos permitas hacer ese recorrido punto por punto por todo aquello que ha hecho que ha hecho que hoy, seas nuestra querida Laura", le dice Héctor Sandartí a la conductora peruana.

A lo que ella comenzó diciendo que fue un bebé deseado, pese a que sus padres querían que fuera hombre, sin embargo, fue muy consentida y sobreprotegida en exceso, y que su tata (abuelo) le daba lo que ella pedía, pero toda está felicidad se acabó cuando ella ingresó a la escuela, ya que sus compañeros le hacían un terrible bullying que tanto que le pidió a Dios que le cambiara de cara.

Lee también: Bata de seda traiciona a María Chacón y engatusa con su belleza desde su rinconcito

" Cuando yo voy a la escuela fue una etapa horrible de mi vida, me hacían un bullying horrible, era lo más espantoso que te puedas imaginar que me pasó en mi vida, era esa ese bullying, tanto que yo iba a la iglesia, me tapaba la cara y le pedía a Dios: ‘Por favor Dios mío, cámbiame de cara’, porque me sentía tan fea que por eso se burlaban de mí", dijo la conductora de Laura en América.

Pero no fue todo ya que Laura Bozzo lloró al recordar que sus compañeros le pegaban chicles y la metían al agua, razón por la que en algún momento su madre la tenía que acompañar a la escuela. "Me metían al water, me pegaban chicles, mi madre tenía que acompañarme a la escuela”, relató la famosa conductora.

La presentadora confesó que a raíz del bullying que sufrió durante su niñez, en su adolescencia decidió tomar otra actitud y dejar atrás todo lo que había vivido durante esta horrible etapa.

Lee también: Tras estar lejos de México, Angelique Boyer y Sebastián Rulli vuelven con exitosa novela

"Entro yo a la adolescencia y dije hasta acá llegamos, no más bullying, vamos hacer como ellas quieran que yo sea, entonces que hice, empece a ser la traviesa, la salvaje, la que ponía música en la misa, la que hacía todo lo que no se debía hacer, yo lo hacía, ese fue el cambio y la máscara de donde nace Laura en América", expresó la presentadora.

Bozzo confesó que cuando entró a la universidad la expulsaron por rebelde por lo que fue llevada a Venezuela, donde conoció al amor de su vida, quien era mayor 35 años que ella y quien murió. La presentadora dijo que en este lapso también murió su abuelo por lo que su mundo se derrumbó y empezó a no comer y fue cuando tuvo anorexia.

Durante su proceso de recuperación conoce a Mario, el padre de sus hijas. Laura Bozzo aseguró que fue muy complicado el nacimiento de Victoria, su primer hija, pues le cortaron el intestino y se debatió entre la vida y la muerte, pero un milagro la salvó.

Síguenos en