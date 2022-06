Tras anunciarse a Ludwika Paleta, Macarena Achaga es confirmada para Travesuras de la Niña Mala

En abril pasado, se dio a conocer en redes sociales, que la actriz Ludwika Paleta volvería a Televisa después de su última telenovela "Abismo de Pasión" (2012) -que actualmente está siendo retransmitida en el horario vespertino de las 2:30 pm por el Canal de las Estrellas-, para dar vida a la protagonista de "Travesuras de la Niña Mala" para la plataforma ViX+; pero este jueves se confirmó la participación protagónica de la actriz Macarena Achaga, quien viene de personificar a Michelle Salas en la bioserie de Luis Miguel de Netflix.

Su participación protagónica fue confirmada por Televisa Univisión este jueves; y Macarena Achaga volverá a pisar los pasillos de la televisora de San Ángel luego de su actuación en "Amar a Muerte" (2019), junto a Alexis Ayala, Angelique Boyer, Claudia Martín, Alejandro Nones, entre otros.

Y el primero en confirmar dicha participación después de la actriz fue el periodista Chema Cortés, a través de su cuenta de Instagram, @noveleandomex. Lo que podría indicar que la primera de dos series que serán adaptaciones (a cargo de @wstudiosoficial) de libros del ganador del Nobel 2010, el escritor peruano Mario Vargas Llosa, podría contar la historia de la protagonista en dos etapas.

Una protagonista, ¿dos actrices?

Y es que, tras contarse la vida de Arlette, una chica rebelde de alma aventurera que vive un amor de juventud como pocos con Ricardo, un hombre atrapado en la rutina, se sabe que la historia abarcará por lo menos 40 años de su vida.

Por lo que es de suponerse que es posible que se necesite de la participación de las dos actrices, aunque hasta el momento no hay nada confirmado en ese sentido. Pero también hay que tomar en cuenta que las dos actrices son rubias y de ojos azules, lo que indica que dicha teoría sea cierta.

"En el trascurso de 40 años, la vida de estos dos personajes se entrelaza por todo el mundo: Lima, Paris, Madrid, Tokio y Londres, entre otras. La "niña mala" nos desafía a cuestionar la vida en piloto automático, transformarnos y hacernos cargo de quienes queremos ser, además de buscar la felicidad mientras nos sentimos inmortales, porque sin esos momentos en que olvidamos que todo llega a su fin, ¿la vida vale la pena?", se lee en el resumen de la sinopsis de "Travesuras de la Niña Mala".

Y fue la propia Macarena Achaga, confirmó a través de su cuenta de Instagram, su participación protagónica en al producción para ViX+ con un agradecimiento incluido:

"Happiest year ever... ahhhhh!!! [El año más feliz de todos... ahhhhh]; me llena de orgullo y emoción interpretar a La Niña Mala, una rebelde que comienza este viaje en los 60's pero que me dará la oportunidad de crecer con ella, en muchos países, en muchos acentos y en muchas épocas. La aventura que se viene no tiene techo.. Paris, Londres, allá vamos... Gracias a todas las personas increíbles creyendo en mí para contar esta historia. Gracias @vix por contar historias de mujeres aguerridas y Latinoamericanas".

