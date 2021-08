Tras amputación de pierna, Juan Pablo Medina se recupera y reaparece en redes sociales

Luego de la tristeza que les causó a sus fans la noticia de que el actor Juan Pablo Medina tuviera que ser intervenido de emergencia por un cuadro de trombosis tan avanzada por la que perdió una pierna, el histrión empieza a dar señales de que se encuentra estable y en recuperación.

Además, el actor de "La Casa de las Flores" de Netflix, reapareció en redes sociales demostrándole su apoyo a su novia, la también actriz Paulina Dávila, tras el cierre de una importante etapa de su carrera profesional; su adiós a las grabaciones de un proyecto.

Y es que, la también actriz de "Luis Miguel, la serie" producida para el gigante del streaming, utilizó su cuenta de Instagram para compartir su alegría por su participación en "Ritmo Salvaje" otra serie de Netflix que próximamente se podrá ver; así lo expresó:

"No me alcanzan las palabras para despedirme de esta experiencia salvaje que vivimos juntos. Gracias a todas y todos los que hicieron parte de este viaje mágico que muy pronto ¡compartiremos con el mundo!". Por otro lado, Dávila expresó lo que significó para ella el haber pertenecido a la producción: "Este proyecto cambió mis días, aprendí muchísimo y sobre todo conocí gente increíble que me llevo conmigo en el corazón".

El agradecimiento, fue parte de la descripción de su post: "Gracias, gracias, gracias por este regalo de la vida y a mis compañeros de #ritmosalvaje, los que están y los que no en este post, los quiero y ¡espero verlos pronto!".

Al éxito de la actriz que tiene un gran parecido con la cantante colombiana Shakira, se unieron compañeros y amigos del medio como Maité Perroni con un: "Soy tu fan, te quieroooo! Éxito siempre Pau bonita" o Greeicy quien expresó: "Es que te quieroooooooooooo... Ame volver a verte después de tantos años y conocerte mas".

Otras estrellas que se sumaron a la emoción de Paulina Dávila fueron Camila Valero y Natasha Dupeyrón, No obstante, uno de los comentarios que más ha llamado la atención fue el del actor Juan Pablo Medina, quien sin decir ni una sola palabra, demostró el amor y la admiración que le tiene a su pareja con una tercia de corazones rojos, llamaradas de fuego y caritas con ojos de amor.

Por otro lado, amigos del histrión de 43 años, han detallado que tras dejar el hospital donde fue intervenido y supervisado por su propio padre, el doctor Salvador Medina, el actor que ha sido nominado en el marco de la 63° Edición de los Premios Ariel en la categoría de Mejor Actor por su participación en "El Club de los Idealistas" (2020), se encuentra estable y en recuperación y buscando la manera de regresar a los foros de grabación para hacer lo que más le gusta que es actuar.

El diario mexicano El Universal publicó que Juan Pablo Medina "Se encuentra muy bien y cuidado, come sin problema y feliz por su reciente nominación al Ariel".

