Tras ‘Venga la Alegría’, Laura G revela si Cynthia Rodríguez se va o no a ‘Hoy’

Desde que Cynthia Rodríguez anunció su salida de “Venga la alegría”, las especulaciones en torno a su futuro profesional han estado a la orden del día y son varias las que la ponen en Televisa, como una de las conductoras del programa “Hoy”, donde Galilea Montijo y Andrea Legarreta son las titulares.

Estos rumores han llegado incluso al equipo de conductores de “Hoy” y a los presentadores del matutino de TV Azteca, por lo que en una reciente entrevista Laura G fue cuestionada al respecto y ella reveló si Cynthia Rodríguez se cambia de televisora.

Hay que recordar que cuando la coahuilense acudió a “Venga la alegría” a dar la exclusiva de su boda con Carlos Rivera, aseguró que entre sus planes no estaba moverse de televisora, pero aun así las especulaciones surgieron y ahora fue Laura G quien dio a conocer si se va o no a “Hoy”.

Lee también: En bañador animal print, Grettell Valdez no le pide nada a Cynthia Rodríguez

¿Son ciertos los rumores?

Aunque Cynthia Rodríguez anunció que tenía varios proyectos en puerta después de dejar “Venga la alegría”, negó en todo momento que se fuera a ir a Televisa, pues los rumores de su llegada a “Hoy” comenzaron desde que se tomó sus vacaciones hace más de dos meses.

La cantante se mostró muy agradecida con TV Azteca por las oportunidades que le ha brindado en su carrera, pero ello no acalló las especulaciones y ahora fue Laura G quién fue cuestionada al respecto en una reciente entrevista que brindó para el programa de radio “La caminera”.

Lee también: Cynthia Rodríguez dice adiós a Venga la alegría y recibe una hermosa sorpresa de despedida

Lo curioso fue que una de las conductoras de dicho programa es Tania Rincón, quien actualmente forma parte del elenco de presentadoras del matutino de Televisa, y quien afirmó en la emisión de radio que no “todavía no sabía” si Cynthia Rodríguez llegaría a “Hoy”, pero Laura G acabó con las especulaciones.

“No, no se va, yo te lo confirmo, no se va a ir, estuve con ella la semana pasada y ella está viviendo una etapa que se mega super merece después de 17 años”, comentó la presentadora de televisión ante el micrófono, tras señalar que “Venga la alegría” se quedó con pocas conductoras luego de la salida de la ex académica.

“Está en primera dama allá en Huamantla, saludando a todo Puebla (Tlaxcala)”, agregó Laura G, quien señaló que por ningún motivo Cynthia Rodríguez cambiará de televisora pues por el momento está viviendo una etapa personal muy importante.

De hecho, la ex académica presumió que se encontraba en España nuevamente acompañando a Carlos Rivera en un concierto que brindó este fin de semana y subió una historia en la que dejó ver el paradisiaco lugar se hospedó, destacando una piscina al aire libre con una vista impresionante.

Síguenos en