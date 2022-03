Tras Los ricos también lloran, Fabiola Guajardo anuncia nuevo proyecto

En 2021, Fabiola Guajardo regresó a México y a las filas de Televisa para encarnar a Soraya Montenegro en el remake de “Los ricos también lloran”, pero todo indica que su contrato fue sólo por ese proyecto pues tras culminar con las grabaciones de la telenovela ya tiene nuevo proyecto en puerta.

La actriz mexicana, quien antes de volver a la televisora de San Ángel trabajó para Telemundo, anunció en sus redes sociales que ya tiene un nuevo proyecto en el extranjero, por lo que estará un tiempo fuera de México para grabar esta producción.

A Fabiola Guajardo no le fue difícil encontrar una propuesta nueva tras “Los ricos también lloran” pues gracias a su talento le llegó la oportunidad de un proyecto en el extranjero y lo anunció en sus redes sociales a sus fans, pues deberá dejar el país por dos meses.

La ex reina de belleza compartió con sus más de dos millones de seguidores en Instagram una publicación con fotografías y videos sobre la fiesta de despedida que le organizaron algunos de sus amigos, entre ellos, el actor Diego Klein, quien fue su compañero en “Los ricos también lloran” y con quien hizo buena amistad.

Posando con globo enorme con la leyenda: “Vuelve pronto”, la regiomontana reveló que tiene un nuevo proyecto que grabará en otro país por lo que emprenderá el viaje fuera de México por dos meses, aunque aseguró que regresará una vez que terminé con dicho compromiso.

Sin embargo, Fabiola Guajardo no dio a conocer mayores detalles sobre qué tipo de producción será en la que participará después de “Los ricos también lloran” ni la empresa para la que trabajará ahora, aunque bien podría tratarse de una serie o una película.

Aunque su ausencia será por sólo dos meses, a la actriz la sorprendieron con una fiesta de despedida, por lo que agradeció el gesto y entre los presentes estuvo el actor Diego Klein y algunos de sus amigos y amigas, que le desearon un buen viaje y le cantaron, bromeando, “Qué difícil se me hace”, de Alejandro Lerner y que fue utilizada para despedir a los integrantes de “Big Brother”.

“¡NOOO MEEEE VOOOOOY… Si me amarran a su corazón! ¡¡Por Siempre!! Empezamos esta bonita aventura. ¡¡Me voy un tiempo a otro País (far far away hahaha #NOT) a grabar un proyecto hermoso que me tiene muy ilusionada!! Los amo y gracias por esta hermosa despedida sorpresa. P.D: Me voy solo 2 meses peroooooo ahhh ¡¡¡cómo les encanta!!! Hahahaha”, escribió Fabiola Guajardo, provocando una lluvia de comentarios.

“Se rumora que la bienvenida que haremos en FAR FAR AWAY, será de lujo”, “Muchas felicidades en este nuevo proyecto”, “Bueno, a quién no le gustaría festejarte y verte feliz todos los días. ¡Qué tengas un maravilloso viaje y que esos dos meses te vaya increíble”, “Eres una Diosa de la hermosura y de la belleza que cautivas”, “Hermosa, feliz viaje y mucho éxito, Dios te bendiga, pero no dejes de publicar”, fueron algunas de las reacciones que se leen en redes.

