Tras La casa de los famosos, Manelyk González incursionaría como actriz

Tras participar en “La casa de los famosos”, la youtuber Manelyk González quiere mantenerse en el medio del espectáculo y ya piensa incursionar como actriz en algunos proyectos, pues aseguró, en una reciente entrevista, que ya cerró su ciclo como “chica reality”.

Hay que recordar que antes de participar en el programa de Telemundo, la Influencer también fue parte de “Acapulco Shore” y por ello señaló que ya no hará más apariciones en reality shows por el momento pues desea darle otro giro a su carrera y ser actriz es algo que le llama mucho la atención.

En una reciente charla que tuvo con medios de comunicación, Manelik González aseguró que su tiempo como “chica reality” se acabó después de quedarse con el segundo lugar en “La casa de los famosos”, y tras haber tenido contacto con actrices de la talla de Gaby Spanic y Alicia Machado, ahora estudia la posibilidad de ser actriz.

En un evento al que acudió hace unos días, la youtuber fue abordada por la prensa que le preguntó sobre sus nuevos proyectos y dio a conocer que se encuentra analizando la posibilidad de incursionar en la actuación, además de hablar de su participación en “La casa de los famosos”.

“’La casa de los famosos’ fue una faceta muy diferente en mi vida, creo que fue una Manelyk que pocas personas conocían, sólo la gente cercana, la gente que trabaja conmigo, mi familia, mis amigos. Me dio la oportunidad de estar 24/7 al aire, que me conocieran toda, que no editaran las partes que querían“, comentó la famosa.

Manelik González expresó que su participación en el reality show de Telemundo le trajo muchas satisfacciones pues también le permitió llegar a un público que no la conocía demasiado, por lo que ha sido común para ella recibir expresiones de cariño de la gente luego de quedarse con el segundo lugar en el programa.

Pero eso no es todo, pues la cantante también está analizando si se convierte en actriz y para ello ya tiene algunas propuestas de Telemundo, y reveló que se encuentra estudiándolas y que es lo que le gustaría hacer en la pantalla chica.

“A lo mejor hacer una serie, me tengo que preparar, me han llegado propuestas de Telemundo como ‘a ver Mane, qué quieres hacer, y lo que quieras; entonces, yo creo que me voy a ir por ahí, pero me tengo que preparar“, comentó la influencer en una entrevista.

Por otra parte, Manelik González sólo tuvo palabras de agradecimiento y halagos para Alicia Machado, con quien tuvo una gran amistad durante su estancia en “La casa de los famosos”, pues, para su sorpresa, descubrió que es una mujer muy auténtica y que hizo click inmediatamente con ella desde que ingresó.

