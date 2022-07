Tras La Madrastra, Aracely Arámbula presume estreno de serie con Ana de la Reguera

Antes del esperado estreno (por muchos) de "La Madrastra", telenovela que este 2022 marca el triunfal regreso a Televisa después de 12 años de la actriz Aracely Arámbula, ella misma presume estreno de serie con Ana de la Reguera, actriz que se ha reinventado los últimos años de su vida, y ha dado al clavo con un proyecto de su autoría y propia producción en torno a su vida.

Se trata de "Ana, la serie", en la que Aracely Arámbula compartió créditos con Ana de la Reguera pero también con otros actores que han actuado en las primeras dos temporadas de la serie y de la tercera entrega que ya está rodada pero aún no estrenada, pues este viernes 22 de julio, apenas se estrenará la segunda entrega por Amazon Prime Video.

Motivo por el cual, este viernes, Aracely Arámbula compartió la noticia del estreno a través de sus historias de Instagram, en cuya publicación se le ve al lado de la actriz que está triunfando en Hollywood y que se lee: "Mañana no te pierdas de ver a estas dos bellezas, en el lanzamiento de la 2da Temporada de @analaserie".

Y en otras líneas se detalla: "Por @primevideomx en México y Latinoamérica y por @streampantaya en Estados Unidos... @delareguera @analaserie", misma publicación que fue compartida el pasado jueves por una fanpage de 'la Chule' y replicada por ella misma, lo que confirma que efectivamente ella está igual de emocionada que la protagonista.

Todo apunta a que Aracely Arámbula asiste en calidad de ella misma tras portar un vestidazo rojo de pronunciado escote, a una entrega de premios, en la que Carmelita Salinas (QEPD) y Ana de la Reguera se disputan un galardón a la mejor actriz que se lo lleva Ana, precisamente.

Los presentadores del evento con los que también compartió créditos Aracely Arámbula fueron Jorge 'El Burro' Van Rankin y Mariana Echeverría. Pero durante su pequeña intervención, 'la Chule' también se codeó con actores como Paulina Dávila, Paly Duval, la primera actriz Tina Romero (en su regreso a los foros de tv), Andrés Almeida, Carlos Miranda, Eduardo España, Adriana Roel, Lorena Narcio, Lalo Frey y Ali Gardoqui.

Ana es una joven que fue criada para ser bella y famosa, pero cuando se da cuenta de que su vida la gobiernan las apariencias, decide cambiarla y arma un caos total, por donde pasa con su total empoderamiento y tan deliberada forma de actuar. En la segunda temporada le gana el premio a la mejor actriz al personaje de Carmelita Salinas, y ésta se las cobra tachándola de lo peor y apareciéndosele hasta en los sueños.

