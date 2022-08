Tras Corazón guerrero, Sian Chiong debutará en Hollywood con cinta de Fidel Castro

El actor y cantante cubano Sian Chiong ganó popularidad en los últimos meses por su participación en la telenovela “Corazón guerrero”, donde interpreta a Adrián Guerrero, con un papel estelar al ser pariente de los tres protagonistas.

Pero la telenovela producida por Salvador Mejía para Televisa sólo ha sido uno de los proyectos en los que se ha inmiscuido el histrión en el último año, y uno de ellos lo llevará a debutar en Hollywood al lado de James Franco, en una película que ha levantado cierta polémica.

Tras “Corazón guerrero”, Sian Chiong está listo para trascender en la pantalla grande con una cinta de Fidel Castro, la cual llevará por nombre “Alina of Cuba: La hija rebelde”, inspirada en la hija del ex mandatario cubano, pero la producción ha tenido comentarios encontrados debido a que el protagonista no tiene orígenes latinos.

Un gran reto

Aunque todavía no se ha revelado cuál es el papel que tendrá en la película, el actor cubano ya viajó a Colombia para integrarse a las grabaciones y la revista TVyNovelas aseguró que Sian Chiong tendrá un papel importante en la ficción, por lo que su personaje podría estar muy ligado al de James Franco.

En sus redes sociales, el cantante compartió varias historias en las que muestra que ya se encuentra en Colombia para comenzar con este gran reto, que significa su debut en Hollywood al lado de uno de los actores más famosos pero también de los más polémicos.

La cinta será grabada en Colombia.

En redes sociales, la noticia causó gran emoción entre los seguidores del actor cubano: “Los actores de ‘Corazón guerrero’, Altair Jarabo y Oka Giner protagonistas, y Sian en Hollywood”, “¡Qué bien!”, “Fantástico que cada vez se integran más los actores”, “Te deseo suerte”, fueron algunas de las reacciones.

¿Boicot a la cinta?

Desde que se dio a conocer que James Franco sería el protagonista de “Alina of Cuba” comenzaron a surgir diversas opiniones de varios artistas que reprobaban la designación del actor estadounidense para encarnar a uno de los líderes latinos más famosos del mundo.

Uno de los que principalmente se fue contra James Franco fue el colombiano John Leguizamo, quién rechazó en redes sociales abiertamente que un histrión sin raíces latinas encarnara a un líder hispano, por lo que llamó al boicot para esta película.

