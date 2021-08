Tras Café con aroma de mujer, Carmen Villalobos no descarta trabajar en México ¡con Angelique Boyer!

Luego de finalizar su participación en el remake de la telenovela “Café con aroma de mujer“, Carmen Villalobos no descarta trabajar en México al lado de una de las actrices más cotizadas de la actualidad: Angelique Boyer, de quien dijo, sigue puntualmente su carrera.

En una entrevista concedida al canal de YouTube “Espacio”, la protagonista de la serie de Telemundo “Sin senos no hay paraíso” admitió que si en su momento se da la oportunidad de un proyecto en México le gustaría realizarlo, y si es al lado de una actriz como la estrella de “Teresa”, aún más.

Ante una pregunta específica de los fans sobre si trabajaría en México con Angelique Boyer, Carmen Villalobos respondió muy emocionada que sí lo haría, sobre todo porque admira el talento de la histrionisa francesa, a quien conoce desde hace algún tiempo gracias a Fernanda Castillo.

La actriz originaria de Barranquilla, Colombia, se encuentra en un breve descanso tras culminar hace unas semanas las grabaciones de “Café con aroma de mujer”, melodrama en el que interpretó a su primera villana en la piel de Lucía Sanclemente, y ahora está lista para afrontar nuevos retos en su carrera, incluso si vienen de México.

Los fans de Carmen Villalobos y Angelique Boyer has fantaseado con verlas juntas en alguna telenovela o serie y así se lo preguntaron durante la entrevista en “Espacio”, en la que no sólo dijo que le encantaría realizar un proyecto en este país, sino que también se declaró admiradora del trabajo de la protagonista de “Vencer el pasado“.

“Me parece divina Angelique (Boyer), yo tuve la oportunidad de conocerla en México cuando hacía ‘El Señor de los Cielos’ porque tenemos una amiga en común, Fernanda Castillo, y ella me la presentó, me pareció un dulce de mujer“, se refirió Carmen Villalobos hacia la novia de Sebastián Rulli.

“Sigo su trabajo porque la gente me sigue sabe que soy ‘full novelera’, yo nunca tengo tiempo para nada pero tengo tiempo para ver novelas, siempre estoy viendo de todo un poquito, Angelique (Boyer) me parece una gran actriz y si el día de mañana se nos da la oportunidad de trabajar juntas, yo sería la más feliz“, agregó la colombiana.

Carmen Villalobos tampoco descartó laborar en algunos proyectos fuera de Telemundo pues señaló que la apertura que actualmente existe en el mundo del espectáculo, sobre todo para los actores y actrices, les permite experimentar en otras plataformas, por lo que si se le presenta alguna oportunidad le encantaría tomarla.

“Yo sería muy feliz y estoy muy abierta a la posibilidad de hacerlo, me encanta también toda esta mezcla que están utilizando las plataformas con (artistas) de diferentes nacionalidades, que esté el de España, que esté el de Chile, el de México, el colombiano, eso me parece increíble“, indicó la histrionisa, quién es una de las más seguidas en redes gracias a su papel de Catalina Santana en “Sin senos no hay paraíso”. Mira la entrevista a partir del minuto 15.

