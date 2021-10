Tras 8 años Suelta la Sopa sale del aire; esto dijo Aylín Mujica

Ante los recientes rumores de que después de 8 años Suelta la Sopa de Telemundo sale del aire, Aylín Mujica, quien forma parte del cuadro de conductores fue abordada por la prensa, quienes desean saber su opinión ante la noticia que circula con fuerza.

Aylín Mujica al igual que sus compañeros se encarga de informar al público de los más candente en cuanto a noticias del entretenimiento y celebridades, así como chismes del espectáculo latino. En días pasados se dijo que Suelta la Sopa estaría llegando a su fin en diciembre próximo por los cambios que tiene planeados el canal para recibir un nuevo año.

Antes de emitir un comentario en torno a estas versiones, la sexy cubana prefirió esperar a la versión oficial que les dará la cadena hispana. "Nada más déjame corroborar qué es lo que me tienen autorizado decir", se escucha decir a Aylín en un mensaje de voz.

La actriz de 46 años aseguró que a ella no le gusta "brincarse las trancas" por lo que prefería preguntar a la producción que debe y que no compartir con los medios de comunicación y con el público. "A mí no me gusta saltarme a la producción, sabes que nunca digo que no, y por su puesto que estoy aquí para darte la entrevista con todo el gusto del mundo, pero déjame ver".

El programa que inició transmisiones desde 2013 ha logrado tener gran popularidad entre el público. El titular de la emisión es Jorge Bernal, quien se acompaña de conductores como Aylín Mujica, Prissila Sánchez, Luis Alfonso Borrego, Juan Manuel Cortés y Orlando Segura.

Fue en el 2020 Aylín Mújica entró a las filas de Suelta la Sopa, luego de la polémica salida de la conductora Carolina Sandoval. Cabe mencionar que el medio de noticias La Opinión reveló que recibió un comunicado en el cual se específica que el programa de entretenimiento ya no continuará sus emisiones en el 2022 por lo que el público solo tendrá la oportunidad de disfrutar de su contenido las próximas semanas.

“A fines de este año, ‘Suelta la Sopa’ estará llegando al final de su ciclo en Telemundo. Durante sus ocho años en el canal, ‘Suelta la Sopa’ llenó un rol importante en nuestra programación. Le agradecemos a todos el talento, su dedicación y compromiso”, publicó el medio en su página web.

