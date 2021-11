“Trapear no es actuar”: Gustavo Adolfo Infante menosprecia esfuerzo de Yalitza Aparicio

Tras el éxito de Roma, Yalitza Aparició se convirtió en una de las mujeres con mayor relevancia y en una de las actrices con mayor popularidad, no sólo en México sino internacionalmente, por ello ha sido invitada a participar en diversos eventos y ha sido la imagen de diversas campañas publicitarias, pero tal parece que sus esfuerzos no han sido del total agrado de muchos, especialmente de Gustavo Adolfo Infante quien menosprecio su esfuerzo.

Fue durante la emisión pasada del programa De primera Mano que Gustavo Adolfo Infante cuestionó sobre el trabajo de Yalitza Aparicio, mientras se hablaba de que el pasado mes de julio Carmen Salinas había recibió la afiliación al Sindicato de actores de Estados Unidos, beneficio con el que ya cuenta la oaxaqueña.

“¿Y Yalitza, yo preguntaré, qué méritos tiene para tener esa afiliación? No quiero entrar en una discusión, pero no actúa. A ella le dijeron: ‘Trapea aquí’ ¿Dónde está la actuación?”, comenzó diciendo el condcutor De primera Mano. Tras menospreciar el esfuerzo de Yalitza Aparicio, sus compañeros, Mónica Noguera y Lalo Carillo, dieron su opinión, sin embargo, el presentador reiteró que para él la famosa no era actriz e incluso indicó que Roma, película que lanzó al estrellato internacional a Aparicio le había parecido bastante aburrida.

“Ustedes me podrán decir que lloraba muy natural, a mí me parece que está sobrevalorada Yalitza Aparicio y que no es actriz. Esa es mi opinión y no me la van a quitar y con todo el respeto me podrán decir que soy un ignorante del cine, pero aburridísima Roma”. Finalmente el polémico conductor expresó que la artista es un buen ejemplo para representar a los indígenas y que la admira por todo lo que ha logrado en poco tiempo, sin embargo, insistió que no la considera actriz.

“Qué bueno esa historia que romantizamos, dónde nació, que la piel morena, de bronce y México unido jamás será vencido, pero ¿qué tiene de actriz? Los indígenas necesitan una voz y una imagen como Yalitzia Aparicio, pero dije que la señora no actúa. La película Roma me pareció un somnífero para irte a jetear, la vi dos veces y las dos veces me dormí”, indicó Gustavo Adolfo Infante.

Las palabras del especialista de la farándula no fueron bien vistas por sus compañeros Mónica Noguera expresó : “Yo creo, Gus, en verdad que es el paquete de absolutamente todo, es un Cuarón dirigiendo a alguien que nunca en su vida había actuado, que no tenía ni idea de a qué mundo se iba a enfrentar, toda la historia que es la infancia del director, es una película filmada en México. Yo creo que se tomaron muchos factores y a mí me parece subestimar el mencionar únicamente que si trapea o no como una referencia a su actuación”.

Como era de esperarse, las declaraciones del conductor De primera Mano no solo causaron una controversia entre sus compañeros, sino que también dividieron opiniones en las redes sociales.

"Gustavito aterriza Roma y Aparicio Han cruzado fronteras. Vivo en Reino Unido y nos encanto. Sonnifero tú", "Ay Gustavo como no es la pelangocha dices que Yalitzia no sabe actuar", "Que forma tan grosera de referirse a una mujer, tratando de denigrarla diciendo que la pusieron a trapear. Es tu opinion Gustavo, pero que mal gusto y que ignorancia para expresarte", "Estoy de acuerdo con el Señor Gustavo Adolfo yalutza esta sobrevalorada y no tiene ningun merito nada que ver con la gente que realmente tiene talento o que lleva años trabajando y la pelicula roma para dormirse","La verdad Gustavo tiene razón","Por primera vez estoy deacuerdo con Gustavo Adolfo infante sobre Yalitza Aparicio", son algunos de los comentarios que circulan en internet.

