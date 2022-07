"Top Gun: Maverick" bate a "Titanic" como estreno más taquillero de Paramount

La película "Top Gun: Maverick" superó el pasado miércoles a "Titanic" como el estreno más taquillero de la historia de los estudios Paramount Pictures en Estados Unidos.

Por el momento, el filme protagonizado por Tom Cruise ha conseguido embolsarse 601,9 millones de dólares en los cines estadounidenses frente a los 600,7 que recaudó "Titanic" en 1997, según datos del portal especializado Box Mojo Office.

Si bien es cierto que "Titanic" se ha reestrenado en ocasiones posteriores y, si se tiene en cuenta la facturación acumulada, alcanzaría los 659,3 millones. Además, este clásico del cine que ahora cumple 25 años figura como la tercera cinta más exitosa de la historia con una recaudación total de 2.200 millones de dólares en todo el mundo.

Por su parte, esta segunda entrega de "Top Gun" atesora ya 1.190 millones de dólares de facturación global desde que se estrenara el pasado 27 de mayo.

El impacto de "Top Gun: Maverick" entre sus seguidores y en la prensa dedicada a Hollywood ha sido tal que la película aún sigue atrayendo a un buen número de espectadores a las salas de cine semanalmente y los expertos se cuestionan si ha marcado un punto de inflexión en la 'vuelta a la normalidad' de la industria tras la pandemia.

Y es que el interés de los espectadores por esta cinta no cayó a pesar de que el estreno estuviera previsto para 2019 y la covid-19 tirara por la borda estos planes y trastocara la fecha inicial.

Así, "Top Gun: Maverick" sigue batiendo récords, después de que a principios de junio se convirtiese también en la película más taquillera de toda la carrera de Tom Cruise en EEUU. Hasta entonces, el filme más lucrativo del intérprete en el país norteamericano había sido "War of the Worlds" (2005). EFE

Con información de EEUU CINE / Agencia EFE Los Ángeles (EE.UU.) / Fotografía Instagram Tom Cruise

Diana Palacios Periodista

Comunicóloga de profesión, reportera del portal Chispa.TV por convicción. Me considero una apasionada de la escritura y de las letras. Me encanta lo que hago y desde que llegué a esta empresa, he descubierto posibilidades infinitas y he aprendido mucho del menester de los grandes comunicadores. ¡Espero que mi trabajo los deje satisfechos!