Toma Erick Elías terapia actoral con la serie 'Días Mejores'

Pensar en tomar una terapia grupal a la que tengas que acudir para compartir tus infortunios con un grupo de completos desconocidos no es una idea atractiva. Pero, para el actor Erick Elías, hablar frente a actores como Blanca Portillo, Francesc Orella, Marta Hazas y Alba Planas resultó un sueño hecho realidad, esto como parte del elenco de la serie "Días Mejores", ya disponible en Paramount +.

"Es una excelente historia, cuando la leí me atrapó muchísimo y luego, cuando me empezaron a contar quiénes eran los que estaban involucrados, todavía hubo más emoción y más nervios. Para mí era mucha responsabilidad entrar en este mundo con ellos, porque además hacer algo en España era algo que siempre había querido.

"Tal cual ha sido de los proyectos en los que más nervioso he estado porque la terapia, que es el centro de la serie, la grabamos completa sin haber ensayado nunca, sin habernos visto antes y entonces se sintió muy real, fue un experimento del director bien interesante y yo estaba sudando de nervios", compartió Elías.

En la producción de Cristóbal Garrido, cuatro extraños se darán cita en el consultorio de la Dra. Laforet (Portillo) para lidiar cada uno con un duelo propio, una terapia tan confrontativa como emotiva en la que Elías, único mexicano dentro de la serie, da vida a Pardo.

"Es un rockero un poco fracasado después de tanto tratar de lograr el éxito con su música, y queda muy bien con el tema del duelo, porque también para él se vuelve una pérdida el darse cuenta de que a la mejor no va por ahí su vida. Me gusta mucho porque habla sobre la importancia de normalizar el ir a terapia y pedir ayuda.

"Y luego lidia también con que tuvo una relación con una española, 20 años atrás, tienen dos hijos y ella muere, entonces ahora tiene que hacerse cargo de estos dos completos desconocidos", adelantó el actor de 42 años.

Elías celebra estar en una de las mejores etapas de su vida, una en la que se da el lujo de escoger los proyectos en los que se involucra.

Así, sin presiones, le han llegado historias con las que ha podido seguir conquistando al público nacional e internacional, desde "Betty En NY" hasta "100 Días Para Enamorarnos" de Telemundo, y ahora como parte del filme "Quiero Tu Vida", bajo la casa productora de Salma Hayek.

"La verdad es un proyecto muy divertido y diferente para esta plataforma nueva (Vix), que también es un reto para nosotros, el hacer algo para el mercado español tal cual. Ya estamos en la semana cinco de esta filmación y es un proyecto genial dirigido por Jorge Colón (100 días) y con un personaje que me está dando muchísimo.

"Estamos siempre recibiendo notas por parte de Salma y su equipo y ha sido una sorpresa bien interesante lo mucho que se ha involucrado, pero también ha dejado mucho trabajar al director y creo que cuando tienes esa confianza en la visión de tu equipo, es ahí donde todo empieza a fluir muy bien", celebró.

En la película, aún sin fecha de estreno prevista, el mexicano compartirá créditos con Zuria Vega, Bárbara de Regil, Jesús Zavala y Natalia Téllez, entre otros.

Con información de Fernanda Palacios / Agencia Reforma Cd. de México, México / Fotografía Erick Elías

Diana Palacios Periodista

Comunicóloga de profesión, reportera del portal Chispa.TV por convicción. Me considero una apasionada de la escritura y de las letras. Me encanta lo que hago y desde que llegué a esta empresa, he descubierto posibilidades infinitas y he aprendido mucho del menester de los grandes comunicadores. ¡Espero que mi trabajo los deje satisfechos!