Tom Cruise estrenará la secuela de "Top Gun" en el Festival de Cannes

La esperada secuela de la cinta "Top Gun" (Arma Mayor) (1986) se estrenará en el próximo Festival de Cannes y contará con la presencia en la Croisette de su protagonista, el actor estadounidense Tom Cruise, cuya única participación en el certamen se remonta a hace 30 años.

La organización recordó este viernes en sus redes sociales que Cruise presentó en mayo de 1992 fuera de competición "Un horizonte muy lejano", dirigida por Ron Howard y protagonizada también por su expareja, Nicole Kidman.

En esta ocasión, con "Top Gun: Maverick", de Joseph Kosinski, el actor, de 59 años, vuelve a encarnar al piloto militar Pete Mitchell, de nuevo con su cazadora de cuero, sus gafas de aviador y su moto y junto a un reparto en el que estarán Val Kilmer, Jennifer Connelly y Jon Hamm.

La 75 edición de Cannes tendrá lugar del 17 al 28 de mayo y esta cinta se proyectará en el certamen antes de su salida en los cines tanto en Francia como en Estados Unidos, prevista respectivamente para el 25 y el 27 de mayo.

El festival, que no precisó la fecha de la proyección de la aguardada película, dará a conocer las películas de su selección oficial en una conferencia de prensa el 14 de abril, y ya ha adelantado que la presentadora de su gala de inauguración y clausura será la actriz belga Virginie Efira. EFE

Por su parte, la cuenta oficial de Instagram del Festival de Cannes, ha compartido una postal de Tom Cruise con algunos años menos y expresando su emoción por el próximo estreno de la secuela de "Top Gun":

"30 years after his last trip to Cannes, Tom Cruise will be back with "Top Gun : Maverick" to premiere at the 75th edition. In May 1992, the actor introduced Ron Howard's "Far and Away", the closing film of the 45th Festival © FocKan/WireImage", lo que en Español significa:

"30 años después de su último viaje a Cannes, Tom Cruise volverá con "Top Gun: Maverick" para estrenar en la 75ª edición. En mayo de 1992, el actor presentó "Far and Away", de Ron Howard, la película de clausura del 45º Festival. © FocKan/WireImage".

Con información de FESTIVAL CANNES / Agencia EFE París, Francia / Fotografía Instagram Tom Cruise

