Toda la Sangre, thriller policíaco mexicano en el que 'nada sucede en vano'

Los actores Ana Brenda Contreras y Aarón Díaz protagonizan "Toda la Sangre", un thriller policíaco -basado en la novela homónima de Bernardo Esquinca- en el que, a partir del 15 de septiembre, los habitantes de la Ciudad de México y el resto del país podrán verse reflejados sin que se caiga en la espectacularización.

"Lo que sucede en la serie no sucede en vano", detalló Aarón Díaz en una entrevista con Efe, refiriéndose a que, aunque la serie refleja que el entretenimiento y la violencia tiene un papel importante, también trae enseñanzas.

"Va a ser un thriller que te va a mantener en la orilla del asiento y el objetivo principal es entretener pero también nos va a reeducar y a recordar que la historia está ahí", compartió.

La serie, producida por Fremantle México y que se estrena el jueves 15 en Latinoamérica por Starzplay, y en Estados Unidos y Puerto Rico por Pantaya, está dirigida por Luis Prieto y Hari Sama. "Toda la Sangre" es el segundo libro de una saga y Esquinca está por sacar el quinto.

La historia relata la vida de Eugenio Casasola (Aarón Díaz), un periodista que busca resolver una serie de asesinatos, para lo que se une con la policía Edith Mondragón (Ana Brenda Contreras) y la antropóloga Elisa (Yoshira Escárraga). Juntos recorren la Ciudad de México persiguiendo al asesino, quien recrea antiguos sacrificios aztecas.

Esto último añade un toque "muy mexicano" a la serie, dijo Díaz, y también plantea complicaciones para el elenco, pues algunos de ellos incluso tuvieron que hablar en idiomas indígenas. Para Escárraga fue "un reto" pero, dijo a Efe, también supone una gran oportunidad.

"“Es una oportunidad para mostrarme en otro papel en el que no me suelen contemplar, porque parece que no puedo ser una mujer estudiada, con un doctorado, con una voz potente", expresó.

Y es que la serie promete a la audiencia el gran atractivo de que los protagonistas recorran las mismas calles que ellos caminan cada día, tratar temas tan preocupantes en la actualidad como la violencia y la inseguridad en la capital y también un ejercicio de memoria histórica. "Lo prehispánico sigue presente en toda la ciudad", recordó Díaz.

Zasha Robles, productor ejecutivo y quien tiene los derechos de la novela, detalló también en una entrevista que, además de todo lo anterior, la serie también ofrece una aproximación al thriller que se sale de lo común. "Un poco más surrealista y nos basamos en una historia actual", contó.

Es por esto que Díaz, después de un tiempo sin querer vincularse con ningún proyecto, decidió casi inmediatamente, cuando le llegó la propuesta, participar en "Toda la Sangre".

"Yo no había oído de la historia y me puse a leer el libro. Nunca había leído un libro tan rápido y no lo pude soltar, lo terminé en dos días”, dijo. Desde que recorrió las primeras páginas, ya sintió que él era Eugenio Casasola.

La serie está escrita por Rodrigo Ordóñez, Santiago Roncagliolo, Natalia Mejía y Alejandro Gerber Bicecci. Además de Díaz, Contreras y Escárraga, el elenco está compuesto por Antonio Trejo, Clementina Guadarrama, Cinthia Vázquez, Odiseo Bichir y Julio Casado. EFE

