Timothée Chalamet interpretará a Willy Wonka en Origin Story

El actor juvenil de origen franco-estadounidense Timothée Chalamet interpretará a Willy Wonka en un musical basado en los primeros años de vida del excéntrico chocolatero de Roald Dahl. El personaje atiende a un novelista, cuentista, poeta y guionista galés de ascendencia noruega.

Entre sus obras más populares se encuentran Charlie y la fábrica de chocolate, James y el melocotón gigante, Matilda, El gran gigante bonachón, Agu Trot, Las brujas y Relatos de lo inesperado

Warner Bros. y Roald Dahl Story Co.anunció el lunes que Chalamet, de 25 años, protagonizará "Wonka". El estudio dijo que la película "se centrará en un joven Willy Wonka y sus aventuras antes de abrir la fábrica de chocolate más famosa del mundo".

Paul King ("Paddington", "Paddington 2") dirigirá un guión que escribió con LSimon Farnaby, con el productor de "Harry Potter" David Heyman como productor. Warner Bros. a principios de este año fijó una fecha de lanzamiento en marzo de 2023.

Gene Wilder protagonizó "Willy Wonka y la fábrica de chocolate" de 1971, basada en el célebre libro de Dahl. En el reinicio de Tim Burton en 2005, Johnny Depp interpretó a Wonka en un lanzamiento de Warner Bros. que recaudó $ 475 millones en todo el mundo.

Taika Waititi ("Jojo Rabbit", "Thor: Ragnarok") está haciendo por separado un par de series animadas para Netflix, una centrada en el mundo de "Charlie y la fábrica de chocolate" y otra basada en Oompa-Loopmas.

Chalamet, la estrella nominada al Oscar de "Call Me By Your Name" de Luca Guadagnino, tiene varios proyectos de alto perfil por venir, incluyendo "Dune" de Denis Villenueve, "The French Dispatch" de Wes Anderson, "Don't Look" de Adam McKay Up ”y“ Bones & All ”de Guadagnino.

Con información de Editorial AP / Agencia AP NUEVA YORK / Fotografía Instagram Timothée Chalamet