"The Ice Age Adventures of Buck Wild", da a los niños el valor del esfuerzo para poder soñar

La primera cinta de "Ice Age" (La Era de Hielo), llegó a la gran pantalla hace dos décadas y ahora, en un escenario de 'normalidad' pandémica, la franquicia estrena en España su última película, que tiene un mensaje claro para los más pequeños: hay que esforzarse para poder cumplir sueños.

"Los personajes de "The Ice Age Adventures of Buck Wild" (Las aventuras de era del hielo de Buck Wild) transmitirán los valores de valentía y persistencia a los niños que la vean", dijo a Efe el director de este filme, John J. Donkin, en una entrevista con motivo de su estreno en exclusiva en el servicio de Disney+ España.

La constancia y la perseverancia son conceptos recurrentes en esta nueva entrega con un contenido tan amable como desternillante en algunas escenas: "A pesar de obstáculos como la pandemia, hay que seguir luchando", aseguró Donkin, quien quiso resaltar la importancia del humor en el cine para superar momentos tan problemáticos para todos como la crisis sanitaria derivada del coronavirus.

Donkin alabó "el papel de la comedia" en la sociedad porque, según él, "siempre va a estar ahí" para que recurramos a ella y "nos haga sentir como en casa o incluso evadirnos".

"Además, de la trama también se desprende que podemos estar conectados con nuestra a familia y querernos aunque no podamos vernos siempre que lo deseemos", destacó el cineasta relacionando una de las situaciones generadas por la covid-19 con otro de los hilos narrativos de esta película.

OBJETIVO: MANTENER LA ESENCIA DE LA SERIE

"The Ice Age Adventures of Buck Wild" se erige así como un filme de comedia y aventuras que "ha tratado de mantener la esencia" de la serie. Las referencias a los valores de familia, lealtad, encontrar a tus iguales y luchar por la igualdad y la justicia vuelven a estar presentes también en esta ocasión.

"Hay algo emocional en las películas de "Ice Age" que te hace empatizar con sus personajes, con el camino que recorren a lo largo de la historia y con cómo evolucionan", detalló el director.

La producción se centra en el personaje de Buck, una energética y temeraria comadreja de un solo ojo que apareció por primera vez en la tercera película de la saga: "Ice Age 3: Dawn of the Dinosaurs". "Hemos querido continuar con la diversión que generaba Buck en un contexto que merecía la pena recuperar por la gran acogida que ya tenía por parte de los espectadores", afirmó Donkin.

A esta comadreja que desempeña el papel protagonista le da voz, como desde 2009, el actor Simon Pegg y fue él mismo quien insistió para que se desarrollara una película centrada en su personaje.

En esta nueva aventura, Buck estará acompañado de dos zarigüeyas, Crash y Eddie, que, junto a la mofeta Zee, tratarán de impedir que un dinosaurio se haga con el dominio del Mundo Perdido, una enorme cueva bajo tierra.

Zee es doblada en "The Ice Age Adventures of Buck Wild" por la estadounidense de origen puertorriqueño Justina Machado, quien también ha participado en otras producciones como "Torque" (2004) o "The Purge: Anarchy" (2014).

Por otra parte, Donkin profundizó también en el proceso creativo que se aplicó en lo nuevo de "Ice Age", en el que la mayor parte de las líneas que componen el guion fueron leídas y dobladas por "turnos individuales" mientras que intérpretes restantes asisten para "encontrar el tono" de sus personaje.

La productora de la cinta, Lori Forte, que también estuvo presente en la entrevista con Efe, complementó las palabras del director explicando que "muchas de las bromas, las propusieron los actores", creando así un "universo mucho más completo", con distintas concepciones y sentidos del humor "haciendo efecto a la vez".

Después de su estreno hace dos meses en Disney+ Estados Unidos, el público español deberá dar el veredicto final a la nueva versión de "Ice Age" que, 20 años después, sigue apostando por un contenido entretenido para adultos y niños, y que ahora también pretende servir de alivio ante la saturación de la pandemia. EFE

Con información de Guillermo Azábal - JOHN DONKIN (Crónica) / Agencia EFE Los Ángeles (EE.UU.) / Fotografía Ice Age Movie

