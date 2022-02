Thalía regresa a Televisa e igual Sebastián Rulli, hacen promos de nuevos proyectos

Tras años de ser filial de Televisa en Estados Unidos, este 2022 se concretará una unión que se viene anunciando desde abril de 2021 entre la televisora de San Ángel y Univisión y para cristalizar la idea, artistas como Thalía -que regresa a Televisa- y el galán del momento, Sebastián Rulli, se han encargado de hacer dos de los vídeos promocionales de este nuevo proyecto.

Desde hace algunos días se han venido viendo dos vídeos promocionales durante la programación del Canal de las Estrellas y otros canales de Televisa en los que artistas de la talla de Thalía se han unido para llevar dicha información al público televidente.

Pero la estrella de telenovelas que en los años 90's dejó una profunda huella con su recordada trilogía de las Marías con historias como "María Mercedes" (1992), "Marimar" (1994) y "María la del Barrio" (1995), no sería la única en protagonizar esa nueva campaña de unión entre Televisa y Univisión.

Pues el histrión argentino de 46 años que tras dos telenovelas al hilo -"El Dragón: el Regreso de un Guerrero" (2019-2020) y "Vencer el Pasado" (2021)-, ahora pertenece al elenco del remake de "Los Ricos También Lloran" (2022), también ha sido elegido por los altos ejecutivos de la televisora mexicana para dar a conocer esta nueva fusión.

En el vídeo protagonizado por Thalía -esposa del empresario Tommy Mottola-, se escucha: "¿Qué idioma hablas? ¿Español? No, tú y yo hablamos un idioma más grande, un idioma que nació escrito al aire y que batió récords de televisores encendidos en con la misma llama. Un idioma que vio deletrear ¡Oh rey! a millones vía satélite".

"El de las historias que detuvieron a países completos para ver sus finales y que se comunica las 24 horas. El idioma que durante 70 años han hablado las estrellas y que se aprende cantando y también bailando; el idioma que los maestros citan con el diccionario y que tiene los signos de admiración más importantes".

"Un idioma que habla desde el alma, gigante y lleno de antónimos, de historia, de historias. El único que puede conjugarse en unión. La unión más grande que se haya creado para generar y producir contenidos en Español, Televisa y Univisión. El mundo en nuestro idioma".

Por otro lado el vídeo que promociona Sebastián Rulli enuncia prácticamente el mismo mensaje pero de manera más resumida. Ambos clips ya circulan en redes sociales y en los perfiles de Instgram de ambos famosos.

Desde abril de 2021, fecha en que se dio a conocer este proyecto, se sabe que Televisa y Univisión se estarían uniendo como una sola familia para hacer frente a las adversidades de competencia de proyectos jóvenes como las compañías de streaming como Netflix y Amazon, por lo que la empresa de telecomunicaciones presidida por Emilio Azcárraga Jean, se estaría fusionando con la plataforma Google y SoftBank (el banco experto en inversiones digitales).

Por lo que la unión de Televisa y Univisión creará una nueva empresa global de contenidos audiovisuales con las mencionadas compañías con una inversión de alrededor de 5 mil millones de dólares, de acuerdo a información del periodista Darío Célis del diario El Financiero.

También se sabe que esta unión será una competencia directa contra las mencionadas compañías de streaming que con pocos años en el mercado digital-audiovisual, mantiene cautiva a una audiencia de aproximadamente 600 millones de televidentes de habla hispana alrededor del mundo.

Diana Palacios Periodista

Comunicóloga de profesión, reportera del portal Chispa.TV por convicción. Me considero una apasionada de la escritura y de las letras. Me encanta lo que hago y desde que llegué a esta empresa, he descubierto posibilidades infinitas y he aprendido mucho del menester de los grandes comunicadores. ¡Espero que mi trabajo los deje satisfechos!