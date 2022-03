Thalía e Itatí Cantoral unen talentos ¿en contra Los Ricos También Lloran?

Las famosas actrices Itatí Cantoral y Thalía, recordadas por sus personajes como 'La Marginal' y la malvada Soraya Montenegro de "María la del Barrio" (1995), vuelven al ruedo y todo parece indicar que unirán fuerzas y talentos... ¿en contra del remake de "Los Ricos También Lloran"?

¡No!... Resulta que la intérprete que hace 27 años hizo famosa la frase de "¡La maldita lisiada!" está muy contenta porque pronto serán las primeras 100 representaciones de su puesta en escena "Sola en la Oscuridad" y reveló que será Thalía, quien vendrá a México a develar la placa.

No obstante, y gracias al éxito que han obtenido juntas en la pantalla chica de Televisa a raíz de "María la del Barrio" y más recientemente en redes sociales con pleitos entre Soraya Montenegro y María Hernández (personajes del melodrama producido por Valentín Pimstein, que es el primer remake de "Los Ricos También Lloran" (1979), la también protagonista de telenovelas Itatí Cantoral ha hecho reveladoras confesiones.

En entrevista con la prensa mexicana el pasado viernes a su salida de la televisora de San Ángel por su visita a "Hoy", Cantoral dejó ver sus deseos por hacer algo más que todo el boom que han generado juntas desde hace más de 15 años:

"No les puedo contar, pero tengo un plan y estoy platicando con ella y va a ser el plan más fantástico; lo vamos a trabajar juntas si Dios quiere... No, es que ya lo hablamos... a las 100 representaciones. Thalía va a ser mi madrina de develación de "Sola en la Oscuridad", aseguró en una primera ocasión ante la prensa mexicana y extranjera.

Pero en una entrevista más reciente, la hija de Roberto cantoral indicó que no será en redes sociales que seguirán haciendo show, sino algo mucho más formal y que seguramente va a dejar huella.

Y ante los cuestionamientos de la prensa, la ex y madre de los hijos gemelos de Eduardo Santamarina dijo que será en cine, donde se les pueda ver actuar juntas de nuevo; sólo que por el momento, están afinando los detalles y por lo pronto no dijo nada más.

Itatí Cantoral no dijo cuándo sería el estreno o lanzamiento del proyecto que se trae entre manos con la esposa del empresario Tommy Mottola; lo que sí es un hecho es que muy seguramente dejarán una gran huella como cuando hicieron juntas la recordada telenovela "María la del Barrio".

Diana Palacios Periodista

