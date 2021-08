Terminé intoxicada: Atala Sarmiento revela por qué no volvería a pisar ventaneando

A tres años de haber salido del elenco de conductores de “Ventaneando“, Atala Sarmiento por fin reveló por qué no volvería a pisar el popular programa de TV Azteca después de haber estado durante varias temporadas en él y convertirse en casi una de las incondicionales de Pati Chapoy.

Desde España, donde radica actualmente junto con su esposo, la presentadora de televisión reveló que terminó intoxicada de la televisión, y “de la gente alrededor de ella“, lo cual incluye a sus excompañeros de “Ventaneando“, con los que al parecer no terminó muy bien.

Desde su cuenta de Instagram, Atala Sarmiento contó a sus seguidores lo que pasó con su salida de “Ventaneando” y reveló por qué no volvería a pisar el programa que lidera Pati Chapoy, dejando ver que la relación entre ambas no es la mejor.

En su charla mediante un live, Atala Sarmiento contestó algunas de las preguntas que le hicieron sus fans durante la transmisión por Instagram y uno de ellos le cuestionó sobre si en algún momento había pensado regresar a “Ventaneando“, pues era una de las conductoras consentidas y más reconocidas por el público.

Sin embargo, la presentadora de televisión fue tajante y dejó ver que de ninguna manera volvería a formar parte del elenco de conductores del programa de espectáculos, pues su experiencia no fue la mejor.

“Pues no, no. De ninguna manera“, expresó Atala Sarmiento ante la pregunta, y posteriormente señaló que terminó harta de la televisión, de todo lo que la rodea y de la gente que trabaja en ella, por lo que hasta el momento no tiene planes de retomar su carrera como conductora de TV.

“Les voy a ser honesta, de la tele terminé bastante cansada, incluso intoxicada puedo decir, me preguntan si extraño la TV y voy a ser franca: extraño el momento de hacer tele, el momento de estar en directo, pero no extraño ni el pre, ni el post, ni la gente alrededor de eso”, sostuvo.

La presentadora de televisión indicó que después de dejar de trabajar en “Ventaneando” se ha dedicado tiempo para ella misma pues con el ritmo tan rápido que tenía en su trabajo se había abandonado emocionalmente, por lo que ahora busca cuidar su salud mental.

“Me dedico a mí, durante más de la mitad de mi vida me dediqué a trabajar durísimo, a cumplir expectativas mías y de otras personas y necesitaba darme ese espacio para mí, para estar conmigo, para acomodar muchas cosas en mí que se habían desacomodado”, dijo al tiempo que compartido que desde hace más de dos años vive en España con su esposo, quien recibió una muy buena oferta de trabajo en ese país.



