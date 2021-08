“Tengo ganas de partirle la madre”: Consuelo Duval a Karla Panini

Si hay alguien en este mundo que recuerde perfectamente lo que vivió la fallecida comediante, Karla Luna, es sin duda, su gran amiga, Consuelo Duval, quien recientemente dejó ver el rencor que le tiene a Karla Panini, pues aseguró que tiene unas ganas de partirle su madre.

Fue durante el últimp capítulo del podcaste de los famosos youtubers Luisito Comunica y Berth Oh!, que Consuelo Duval recordó lo que vivió la Comare Morena antes de morir, por lo que cada vez que escucha el nombre de Karla Panini le hierbe la sangre y le dan ganas de partirle su madre.

“Tengo ganas, cada día que oigo su nombre, de partirle su madre”, expresó la comediante, dejando a todos impresionados con su confesión, sin embargo, segundos después aclaro que no jamás llegaría a estos extremos pero la tuviera enfrente le diría lo fea que es.

Lee también: Marlene Favela celebra su cumpleaños luciendo ajustado vestido con el que resalta sus curvas

“No físicamente, sabes, verla a los ojos y decirle ‘que fea eres’, sería suficiente”, confesó Consuelo Duval ante la pregunta de por qué no retaba de manera directa a 'La Comare Güera' a enfrentarse. La actriz que personifica a “La Nacaranda” indicó que ella y Karla Luna tuvieron una linda amistad, y que ambas se encariñaron demasiado.

“Lo que pasó ahí es que me involucré mucho porque Karla Luna y yo hicimos una conexión hermosa en un momento muy difícil de mi vida. Y es que a mi papá le dio cáncer, a mi hermana le dio cáncer, me divorcio, mis hijos creciendo y la ola me tapó, y en este remolino hubo mucha gente que me agarró, luego me tenían que soltar y otra vez a seguirle en el pinch* remolino, hasta que tuve la certeza de que sabía que iba a salir y que no sabía cómo... Ahí apareció Karla Luna”, contó la actriz de la Familia P. Luche.

Duval expresó que escuchar la historia de Karla Luna, su batalla contra la terrible enfermedad, que su matrimonio llegó a su fin porque su mejor amiga se metió con su esposo, fueron motivos para ambas lograran una estrecha amistad. “Me contó su historia de su mejor amiga que se enamora del esposo y que le dice ‘güey, pues ni ped* me enamoré', entonces yo decía: ‘¿Cómo puede existir alguien así? ¿Dónde están sus valores?’”, explicó.

Cabe señalar que no es la primera vez que la comediante que ha trabajado para Televisa arremete en contra de Karla Panini, pues basta recordar que durante un podcast La Cotorrisa, la conductora de Netas Divinas expresó que el solo escuchar en nombre de La Comare Güera se le revolvía el hígado.

“Fíjate que una de mis mejores amigas fue Karla Luna, entonces, me mencionas a esa inmencionable y se me revuelve el hígado muy c*brón”, comentó. Además, de que no es la primera vez que aseguró que le partiría su madre si algún día se la encuentra., pues ya en una ocasión lo dijo durante una entrevista para Ventaneando.

Lee también: Con vestido untado al cuerpo, Maribel Guardia es una tentación

Basta recordar que Karla Luna y Karla Panini, durante ocho años formaron parte del show Las Lavanderas donde su amistad se fortaleció con la convivencia diaria, hasta el grado de que Panini se enamoró de Américo Garza, esposo de Luna, razón por la que Consuelo Duval no puede olvidar lo que vivió su fallecida amiga.

Síguenos en