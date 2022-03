TelevisaUnivision presenta Premios MiUniVisionarios para honrar a los latinos

La cadena hispana recién dada a conocer como TelevisaUnivision lanzó el pasado lunes UniVisionarios, un nuevo espacio para honrar y premiar a los "hispanos excepcionales", que será presentado por la periodista Teresa Rodríguez y con la participación de asesores como la líder de derechos civiles Dolores Huerta.

La empresa señaló en un comunicado que se trata de la primera plataforma en español que reconoce a las personas comprometidas con promover, mejorar y ayudar a avanzar a la comunidad hispana en Estados Unidos.

Además, la nueva fusión que ya ha lanzado su plataforma conocida como ViX Plus, detalló que a partir del pasado lunes y hasta el 28 de marzo el programa está aceptando postulaciones para el dicho llamado Premio MiUniVisionarios.

Lee también: Marjorie de Sousa se alistaría para su siguiente proyecto; es otra al lado de Eduardo Yáñez

Se presume que TelevisaUnivision revisará todas las nominaciones de este nuevo reconocimiento a personas a nivel nacional en las categorías de pioneros, emprendedores, innovadores, maestros y #MiVisionario.

Lee también: Así lucirá Leonardo Daniel como patriarca de La Herencia, Un Legado de Amor

El grupo, además está compuesto por Julio Frenk, Pedro Greer, Mark Hugo López y Antonio Tijerino. Otro detalle de la premiación es que TelevisaUnivision presentará a 25 nominados en sus plataformas lineales, digitales y de audio durante todo el año.

De ellos escogerá a 10 finalistas, nominados por el comité y los televidentes de Univision, que se anunciarán durante la celebración de la Ceremonia de Entrega de Premios UniVisionarios a finales de este año.

Teresa Rodríguez será la anfitriona de UniVisionarios, y jugará un papel clave en la producción de los segmentos especiales que cuentan las historias personales y profesionales de los 25 extraordinarios líderes hispanos que sean seleccionados, detalló la cadena. EFE News

Con información de EEUU HISPANOS / Agencia EFE Miami, EE.UU. / Fotografía EFE/ Iván Mejía

Diana Palacios Periodista

Comunicóloga de profesión, reportera del portal Chispa.TV por convicción. Me considero una apasionada de la escritura y de las letras. Me encanta lo que hago y desde que llegué a esta empresa, he descubierto posibilidades infinitas y he aprendido mucho del menester de los grandes comunicadores. ¡Espero que mi trabajo los deje satisfechos!