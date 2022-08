TelevisaUnivision estrenará documental sobre la selección de fútbol española

La nueva cadena TelevisaUnivision Inc., -compañía de contenidos y medios en español con servicio bajo demanda-, anunció este lunes el estreno en este 2022 de la película documental "Absoluta", sobre la selección nacional de fútbol de España, así como de tres nuevas series que se encuentran en proceso de producción.

Tanto "Absoluta" como "Colapso" (título provisional), "Isla Brava" y "Senda Prohibida" estarán disponibles en ViX+, el nuevo servicio premium de streaming con suscripción en español, informó la compañía en un comunicado.

Considerada como un "underdog", término en inglés que se refiere a una persona o equipo que tiene pocas posibilidades de ganar un torneo, elección, debate, la selección nacional de fútbol de España cambia para siempre cuando dos jóvenes jugadores, Iker Casillas, de Madrid, y Xavi Hernández, de Barcelona -en el que también juega Gerard Piqué-, se unen para crear una de las mejores selecciones que ha visto el mundo, según la descripción del filme.

Lee también: Video que capta el momento en el que Shakira quiere besar a Piqué y él la rechaza en forma descarada

"Estos jóvenes se unirán a los mejores jugadores de su generación, se enfrentarán al reto por encima de egos, individualismos e incluso de la mayor 'guerra de clásicos' entre sus equipos, el Real Madrid y FC Barcelona, que amenaza con destruir la selección", añade el comunicado.

Dirigido por Jorge Laplace, el documental cuenta con la participación de las principales estrellas de la selección española y está producido por Prinzi Films.

Lee también: Marjorie de Sousa deslumbra en bañador como Aracely Arámbula sólo por ser viernes

"Desde misterios emocionantes hasta conmovedoras historias personales, estas nuevas creaciones originales representan un ejemplo del alcance de las fabulosas narraciones en español que solo se pueden encontrar en ViX+", señaló Rodrigo Mazón, vicepresidente ejecutivo y administrador general de ViX+.

De esta manera, las nuevas series anunciadas y la película "Absoluta" se suman a más de 70 producciones originales de ViX+ que se estrenarán en el servicio de streaming durante su primer año.

La plataforma ViX, lanzada en marzo pasado, es el primer servicio mundial a gran escala de "streaming" creado específicamente para el mundo hispanohablante.

Asimismo, ViX+, la opción con suscripción de su servicio de video bajo demanda (SVOD), se lanzó el 21 de julio pasado en Estados Unidos, México y la mayoría de los países hispanohablantes de Latinoamérica.

"Con más de 70 originales disponibles en su primer año, ViX+ tiene una variedad de contenido para todos y un estándar de calidad alto para sus producciones. Sabemos que estas son historias producidas por expertos y que nuestros suscriptores quedarán cautivados y enamorados de ellas", añadió Mazón en el comunicado. EFE

Con información de EEUU TELEVISIÓN / Agencia Miami, EE.UU. / Fotografía TelevisaUnivisión

Diana Palacios Periodista

Comunicóloga de profesión, reportera del portal Chispa.TV por convicción. Me considero una apasionada de la escritura y de las letras. Me encanta lo que hago y desde que llegué a esta empresa, he descubierto posibilidades infinitas y he aprendido mucho del menester de los grandes comunicadores. ¡Espero que mi trabajo los deje satisfechos!