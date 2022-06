Telemundo presenta El Conde: Amor y Honor con Fernando Colunga y Ana Brenda Contreras

¡Por fin!, se está viendo cristalizado el sueño de ver al actor Fernando Colunga de nuevo en los foros de televisión, y todo parece indicar que ahora sí va en serio, no como cuando tras haberse preparado para "Malverde: el Santo Patrón" desde enero de 2020, sólo queda de recuerdo su notable transformación... y este 2022 Telemundo presenta al elenco de su prometedora historia "El Conde: Amor y Honor".

No obstante, las primeras imágenes de "El Conde: Amor y Honor", una de las nuevas producciones de Telemundo para 2022-2023, ya son toda una realidad y además de Fernando Colunga (Alejandro Gaitán), se le ha podido ver ya a su actriz coprotagónica Ana Brenda Contreras (Mariana Zambrano) y a Marjorie de Sousa, a quienes se les ve con atuendos de época.

Y tras haberse anunciado la participación de Chantal Andere y Omar Fierro, también han dejado ver ya sus primeras imágenes dentro de la sesión de fotografías de uno de los melodramas de Telemundo que promete mucho, luego de venir ambos del exitoso melodrama mexicano "Mi Fortuna es Amarte" (2021-2022) de Nicandro Díaz para Televisa Univisión como villanos. Fierro se meterá en la piel de Benjamín Zambrano.

Además de los mencionados actores, que serán parte del remake de la historia original del escritor francés Alexandre Dumas, y le estarían haciendo la competencia William Levy y Esmeralda Pimentel, quienes también se preparan para hacer una nueva adaptación de la novela, "Montecristo", se ha visto en las sesiones fotográficas y pruebas de imagen, a la primera actriz Helena Rojo, a quien no se le veía desde el 2021 en "Te Acuerdas de Mí", producción de Carmen Armendáriz para Televisa. Esta vez, interpretará a Guadalupe de Gaitán.

Otro de los actores que no se habían anunciado y que figuran en tales preparativos de "El Conde: Amor y Honor", es Alejandro Ávila, a quien últimamente se le vio actuar en proyectos de la televisora de San Ángel como "El Dragón: el Regreso de un Guerrero" (2019) -Ulises Murat- y "Vencer el Miedo" (2020) dando vida a David Cifuentes.

Y más recientemente Alejandro participó en "Como Tú no Hay 2" (2020) en la piel de Germán Muñoz -de Carlos Bardasano- para luego brincar a la televisora estadounidense de habla hispana más importante y dar vida a Tenoch Cuz en "Parientes a la Fuerza" (2021) compartiendo créditos incluso con Chantal Andere. Él dará vida a Guillermo 'Memo' Garza.

Y como lo prometido es deuda, también se puede ver muy transformado, con otro look totalmente distinto al que tenía en el remake de "Los Ricos También Lloran" (2022), al actor Víctor González, quien ahora será Ricardo Sánchez. Y la foto de Sergio Sendel no podía faltar en estas primeras imágenes de "El Conde: Amor y Honor", a quien se le puede ver muy sonriente.

Erika de la Rosa será Paulina de Zambrano, ¿esposa de Benjamín Zambrano (Fierro)?, eso parece indicar. Y qué decir del atuendo de la venezolana Marjorie de Sousa, quien al igual que Chantal Andere, usa un peinado de época, de cabello recogido con cabello ondulado.

Por su parte, Ana Brenda Contreras y Fernando Colunga, los protagonistas de la serie, ya se han podido ver juntos como pareja dentro de las pruebas de imagen y han causado toda una algarabía en las redes sociales del periodista Chema Cortés, a través de su cuenta de Instagram, quien ha sido el primero en mostrar las primeras imágenes de dicha producción.

