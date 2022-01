Todo parece indicar que este 2022, el actor Fernando Colunga regresa con un nuevo proyecto en televisión y es que, este martes, Telemundo Streaming Studios anunció la nueva producción que será una adaptación de la serie argentina "Historia de un clan", una ficción dramática que contará con 10 episodios y con el actor mexicano como protagonista.

"El día y la noche... así podría definir esta nueva aventura. Espero que el público pueda disfrutar esta serie tanto como lo estamos haciendo todo el equipo detrás de este proyecto", comentó Colunga, de 54 años, en un comunicado divulgado hoy por la cadena hispana.

El actor mexicano, quien se hizo famoso como galán de producciones como "Marimar" y "La Usurpadora", tuvo palabras de agradecimiento para Telemundo, propiedad del grupo NBCUniversal, y Underground Producciones y "todos sus incansables colaboradores por dejarme seguir soñando", dijo.

La emisión en formato de miniserie de la popular producción argentina tendrá también entre su elenco a Lisa Owen, Manuel Masalva, Alejandro de Hoyos, Samantha Siqueiros, Roberta Damián y Antonio de la Vega, entre otros.

Inspirada en hechos reales, este remake cuenta la historia de los Greco, una familia que, bajo la apariencia de ser muy tradicional, esconde un clan delictivo, explicó el comunicado. En la historia, Aquiles Greco (Colunga) es un "hombre disciplinado y autoritario, un oficial retirado que hará lo que sea necesario para mantener el estatus de su familia".

Su hogar se acaba convirtiendo en la base de sus operaciones delictivas y, poco a poco, la audiencia irá descubriendo quiénes son realmente: "Una organización familiar responsable de secuestrar, torturar y matar a víctimas adineradas, demandando millones en rescate".

Creada por Sebastián Ortega, la serie es una producción de Telemundo Streaming Studios y Underground Producciones, escrita por Martín Méndez y Alejandro Quesada y dirigida por Alejandro Ciancio.

La producción ejecutiva está a cargo de Marcos Santana, Sebastián Ortega, Leandro Culell, Juan Ponce y Pablo Culell. EFE

Con información de EEUU TELEVISIÓN / Agencia EFE Miami, EE.UU. / Fotografía Instagram Telemundo

Diana Palacios Periodista

