Telemundo da la bienvenida con mariachi a Andrea Meza y ella se luce en vestidito

Luego de entregar la corona de Miss Universo, Andrea Meza anunció su incorporación al talento de Telemundo como presentadora de televisión, y como no hay fecha que no se cumpla, la televisora estadunidense le dio la bienvenida al programa “En casa con Telemundo” con mariachi.

Tras prepararse durante varias semanas para su nuevo rol de conductora de TV, la ex reina de belleza llegó al foro para integrarse al equipo de “En casa con Telemundo” y la recibieron con la canción “Sabes una cosa”, entonada por un mariachi, y ella se lució en un vestidito colorido con el que destacó sus piernas.

Muy emocionada, Andrea Meza dijo estar lista para iniciar una nueva facera en su carrera y agradeció la bienvenida que le dieron, presumiendo su belleza y su curvilínea figura en un vestidito que le cubría sólo lo necesario.

Lee también: Tras llamarla perra, Alfredo Adame ataca de nuevo a Andrea Legarreta: " la persona más hipócrita"

La ex Miss Universo apareció con paso de reina en el foro de “En casa con Telemundo” luciendo un colorido mini vestido en tonos pastel con el que resaltó su belleza destacando sus espectaculares piernas del millón ante las cámaras.

La mexicana fue recibida por Carlos Adyan y Ana Jurka, presentadores del programa, quienes le dieron la bienvenida muy efusivamente, pues ahora serán ellos tres los titulares de esta emisión, la cual es una de las más importantes de la empresa estadounidense.

Lee también: Mano a mano: Marlene Favela y Andrea Meza en el mismo vestido

“Estoy encantada con el mariachi, estoy súper emocionada, ¿qué te puedo decir? Ya tenía meses que esperaba este momento, agradecida por la oportunidad y honrada de poder compartir con ustedes”, comentó Andrea Meza, quien vio cómo cambió su vida en menos de un año tras ganar la corona de Miss Universo.

“Siento que mi vida va en fast-foward, que han pasado mil cosas en muy poquito tiempo. Hay veces en las que de pronto se vuelve abrumador, pero es algo que siempre quise hacer, y agradecida con la vida de que se me han presentado las oportunidades y hay personas que creen en mí y no me queda más que aprovechar lo que llega, disfrutarlo, aprender y seguir creciendo. Este es el comienzo, apenitas, de algo que se viene muy grande”, comentó.

En la bienvenida, la producción de “En casa con Telemundo” le mostró un mensaje pregrabado de Lupita Jones, quien le desea mucho éxito en esta nueva etapa de su carrera, al que ella respondió agradeciéndole el apoyo que le ha brindado desde que buscó y logró la corona de Mexicana Universal.

Otra de las sorpresas que recibió Andrea Meza fue la visita de su novio al foro, quien le llevó un gran ramo de rosas y le deseó mucho éxito, además de mostrarse muy emocionado y enamorado, pues ambos vivirán ahora en pareja en Miami.

Síguenos en