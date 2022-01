Tatiana, conductora de MasterChef Junior, se defiende de las críticas 'por ser muy infantil'

La cantante Tatiana inició 2022 con el pie tras anunciar que se une a MasterChef Junior como la nueva conductora, respaldada en su larga trayectoria enfocada hacía las infancias, por la que es reconocida como la “Reina de los niños”, sin embargo, no se ha salvado de las críticas pues hay quienes consideran que es muy infantil.

En un video en redes sociales, la nueva conductora de MasterChef Junior, reality show de TV Azteca, reveló que ha recibido “hate” de algunos internautas que le dicen que ya no está en edad de cantarle a los niños, por lo que aprovechó una entrevista con la Drag Queen mexicana conocida como Deborah “la Grande” para defenderse de los ataques que recibe.

Tatiana no se quedó callada ante las opiniones de algunos internautas que le dejan comentarios en los que la critican por ser muy infantil y por seguirle cantando a los niños a sus 53 años, pues ya la consideran mayorcita, y así fue como les respondió.

Durante la charla, la también actriz dio a conocer que pese a manejar una carrera alejada de los escándalos y enfocada en los niños no se ha salvado del “hate” que existe en las redes sociales, pues sí ha recibido mensajes donde se le critica mucho.

“Sean fuertes, no se dejen vencer por ningún ‘hate’, ningún comentario, sean lo más felices posibles, porque a mi mucha gente de repente me tira ‘hate’ de que ‘ay, ya estás grande para cantar para niños’… ¿Quién dijo que tenía que ser niño para cantar para niños?”, comentó la conductora de TV.

Tatiana agregó que es difícil no engancharse con lo que le dicen en redes pero señaló que se encuentra feliz y contenta con su vida y por ello no teme “hacer el ridículo”, además que no se siente de “su edad”.

“Y te da para abajo, pero igual, no me voy a enganchar, entonces uno de mis lemas es: ‘Cuando pierdes el miedo al ridículo, eres más feliz... Si me antoja echarme una marometa, me la hecho, y si se me antoja cantar en el parque, canto, y si se me antoja subirme a un columpio, me subo. Yo no me siento de la edad que tengo”, dijo la “Reina de los niños”.

Tras el anuncio de que sería la nueva conductora de MasterChef Junior, Tatiana ha levantado mucha expectativa por el estilo que le pondrá a la nueva temporada del popular reality de cocina, que inició grabaciones la semana pasada, aunque tuvieron que ser suspendidas por casos de covid-19.

El programa será estrenado en febrero próximo y marcará el regreso a la televisión de la actriz y cantante, quien ya había trabajado con TV Azteca anteriormente, cuando apareció en La Academia Bicentenario, en 2010.

