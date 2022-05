Tapan el baño de La Casa de Los Famosos y culpan a Laura Bozzo: "Ta potente"

Tras convertirse en la ´reina de los memes' y ser el centro de atención en La Casa de los Famosos, ahora Laura Bozzo vuelve a estar en boca de todos sus compañeros luego de que la culparan de tapar el baño.

Fue en una de las recientes transmisiones del reality show de Telemundo que se llevó a cabo una escandalosa discusión entre varios de los integrantes porque alguien tapó el baño. Todo comenzó cuando Ivonne Montero indicó que ella quería entrar al sanitario pero se percató que este no estaba en condiciones pues estaba a punto de desbordarse, palabras que generaron pronto una polémica, siendo la responsable número uno, Laura Bozzo.

“El baño está apunto de desbordarse”, expresó molesta la recordada actriz por su participación en telenovelas como Secretos del alma o La Loba, a lo que algunos tomaron con humor sus palabras pero después se les pusieron 'los pelos de punta' ya que la actriz quería saber el nombre del reponsable para que limpiara el desastre que había dejado antes de exponerlo con los demás compañeros.

Ivonne Montero pidió de la forma más amable que el responsable se hiciera cargo de su desastre, y aunque, aseguró que ella intentó limpiar el baño no lo logró. “Por favor, la persona que haya tapado el baño, el que originalmente era de mujeres, que ya no es de mujeres es de todos, se les tapó el baño y no lo destaparon. Tenga la amabilidad de pasar al baño y destaparlo porque yo no puedo”, expresó Montero frente a Laura Bozzo y otros compañeros.

Y aunque los presentes se quedan por unos segundos callados, se escucha decir a alguien “qué pase el cag*n”, en alusión a la icónica frase de la conductora peruana, “Que pase el desgraciado”. Posteriormente Laura Bozzo fue la primera en que no permitió que la culparan de dicho desastre y aseguró que por eso ella iba al baño de hombres.

"Yo uso el baño de hombres (...) Está fallando ese baño, por eso yo solo voy al baño de hombres", dijo Laura Bozzo antes de que la culparan de que ella había sido. Asimismo, las demás compañeras confirmaron que el sanitario estaba fallando desde antes y que ya tenía potencia desde temprano.

Y aunque en ese momento nadie señaló a Laura Bozzo como la responsable algunos usuarios de las redes sociales se encargaron de hacerlo. "Taparon el baño en La Casa de los Famosos, ¿fue Laura Bozzo?", ""La señorita Laura: 'me haré la loca'". "Yo creo que fue Laura por su cara la delata". "Miro sospechosa Laura". "Pero porque se les tapa tanto ni en mi casa se tapa nunca", son algunos de los comentarios que circulan en redes sociales.

Cabe mencionar que no es la primera vez que tapan el baño en La Casa de Los Famosos, pues en una anterior ocasión sucedió esto y la responsable fue Mayeli Alonso.

Taparon el baño en La Casa de los Famosos, ¿fue Laura Bozzo? pic.twitter.com/4j2em16Y4B — Alfredo Molina (@AlfredoRadio) May 20, 2022

