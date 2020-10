La guapa conductora de televisión, Tania Rincón podría dejar Televisa por otra empresa, ya que declaró que ella trabajaría donde la llamen y no le importan las marcas de las diferentes empresas de entretenimiento siempre y cuando tenga donde conducir.

Actualmente Tania Rincón, está junto a Mauricio Barcelata en el programa, Me caigo de la risa, producido por Eduardo Suárez, donde se encuentra muy contenta, pero está abierta a recibir más ofertas laborales.

Hace apenas algunas horas, Tania Rincón anunció que está invitada al baby shower de Mariana Echeverría y aprovechó para promocionar el programa: Esta noche 8:30 en @mecaigoderisaof @mbarcelata y su servilleta estaremos de invitados en el baby shower de Lucca para la hermosa @marianaecheve, escribió Tania.

Puedes ver: Tania Rincón: los looks más SENSUALES en 'Guerreros 2020'

Tania Rincón podría dejar Televisa por otra empresa que le pagué más. Instagram



Los retos laborales de Tania Rincón han cambiado en las últimas semanas tras salir de Tv Azteca:

"Lunes inicio de semana y con ello el arranque de un nuevo proyecto de televisión que me tiene muy emocionada. Ahora trabajo desde mi casa y se siente raro tener montado un pequeño set de televisión en mi sala.

Pero a la vez me gusta el reto porque cualquiera diría ¡Ay si que fácil es estar en casa! pero cuando tienes un hijo de 3 años, le cuesta trabajo entender que mamá está en el mismo lugar pero no puedo estar con el. Nuevas formas, nuevas maneras de trabajar, estoy lista y muy entusiasmada. Me urge contarles qué es y dónde lo podrán ver", escribió en uno de sus últimos post.

Fue el periodista, Alex Kaffie, dijo que Rincón fue seleccionada por una empresa televisora “de paga” para desarrollar un programa de remodelación de casas, todo esto ha generado una polémica, luego de la forma en que finalizó el programa de Televisa, ha respondido contundentemente antes las críticas que recibió al dar la noticia de proyecto que promociona.

Sin embargo, les pide a sus seguidores que tengan paciencia y no difundan información errónea al respecto de su vida laboral en la televisión.

"Vamos muy bien en audiencia y muy bien en ventas, y la verdad es que, en general, la comunidad en este tipo de programas de la audiencia va creciendo día a día", comentó Magda Rodríguez sobre los supuestos bajos números del programa Guerreros 2020, donde estaba Tania Rincón.

La productora del Programa Hoy, dijo que Guerreros 2020, no terminó en agosto como se ha dicho, que los 47 capítulos finalizaron hasta el mes de septiembre.

Visita el canal de YouTube de Chispa dando CLICK AQUÍ.