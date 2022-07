Tania Rincón dice que a Fernando le faltó humildad para adaptarse a Hoy: "Venía de ser protagonista"

Tras el lamentable fallecimiento de Fernando del Solar se revivió la polémica de cuando el conductor de televisión fue parte durante tres meses del programa Hoy de Televisa. Usuarios recordaron que el también actor no la pasó nada bien cuando estuvo en dicho matutino, por lo que ahora Tania Rincón, ex compañera de Tv Azteca de Fernando del Solar dejó entrever que al famoso le faltó humildad para adaptarse al programa.

Recordemos que fue en el 2018 cuando Fernando del Solar de unió a las filas de Televisa para incorporarse al programa Hoy, luego de seis años de estar lejos de las cámaras debido a que estaba enfocado en su tratamiento contra el linfoma Hodgkin, situación por la que en el 2012 salió de Venga la Alegría.

Luego de tres meses de haber aceptado la invitación de la fallecida productora de Hoy, Magda Rodríguez, el presentador de televisión decidió renunciar al matutino en medio de una polémica luego de que se especulara que había salido por culpa de Galilea Montijo y Andrea Legarreta, rumor que fue aclarado recientemente por Tania Rincón, quien aseguró que Del Solar no logró adaptarse porque venía de ser el protagonista.

Fue durante un encuentro con varios medios de comunicación que Tania Rincón se pronunció sobre el poco tiempo que estuvo Del Solar en Hoy, asegurando que en este corto tiempo el argentino no lo logró adaptarse al formato de su anterior trabajo, pues en aquel, él era el protagonista y simplemente en Hoy se juega diferente.

"Fer tuvo una época breve en Hoy, pero finalmente fue una época complicada para él porque él venía de ser el protagonista de Venga la Alegría, donde yo compartí con él, y no se adaptó porque simplemente se juega diferente en Hoy", dijo la presentadora frente a las cámaras.

Acto seguido, Tania Rincón indicó que fue el propio Fernando del Solar quien compartió que se iba del programa por decisión propia y no porque sus compañeras Galilea Montijo y Andrea Legarreta le hayan hecho algún desplante al presentador argentino como se especula.

"Y él lo dijo: 'No me voy por nadie de aquí, me voy porque yo quiero', él lo decía y se burlaba: 'no eres tú soy yo'. Ahora que convivo con todos mis compañeros más me doy cuenta que nadie le hizo una grosería ni mucho menos. Simplemente no se adaptó al tipo de formato de programa", expresó la conductora de Hoy.

Por otro lado, la conductora que se sumó a las filas de Televisa en octubre del 2021 reaccionó al homenaje que el programa le hizo al fallecido actor por el que recibieron muchas críticas. "No te puedes basar en lo que dicen las redes sociales, si bien son una parte, pero creo que también hubo gente muy agradecida de que se le hiciera el homenaje que merecía", indicó.

Finalmente Tania Rincón pidió respeto para Ingrid Coronado, ex esposa de Fernando, quien tras su muerte fue severamente atacada en redes sociales. "Las redes de pronto se vuelven un paredón y quieren fusilar a cualquiera. Ingrid fue mi compañera y sólo tengo grandes cosas que decir de ella. Es complicado porque finalmente recordemos que ella es la mamá de dos hijos, independientemente de la relación que tuvo con Fer. Hay que respetarla: uno, porque es un ser humano ya independientemente de que sea mujer o no, ella también está viviendo un duelo, entonces tendremos que ser respetuosos ante su dolor y ante su pena", finalizó.

